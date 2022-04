Rückblick auf das Pandemiejahr 2021

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Hospizgruppe Donau-Schmiechtal und der Förderverein selbst haben ein weiteres schwieriges Jahr hinter sich. Trotz der Einschränkungen waren doch einige Aktivitäten möglich, berichten Fördervereins-Vorstand Claus Braunbeck und Brigitte Walser, Einsatzleiterin der Hospizgruppe Donau-Schmiechtal.

So war ein Gottesdienst zur Woche für das Leben und zum Welthospiztag möglich, ebenfalls eine sehr emotionale Konzertlesung in der Erlöserkirche in Erbach. Der Befähigungskurs zum HospizbegleiterIn konnte im September starten. Ein Letzte-Hilfe-Kurs im Oktober habe ein positives Zeichen zur Hospizarbeit gesetzt. Ein weiterer optimistischer Ausblick sind die gut besuchten Trauerangebote, wie Spurwechsel und das Gesprächs- und Trauercafé.

Die Woche für das Leben 2022 steht unter dem Thema „Mittendrin. Leben mit Demenz“. Ein Gottesdienst am 7. Mai 2022 in der Pfarrkirche in Dellmensingen wird Angehörige und Interessierte ansprechen, um Ängste abzubauen, den Umgang mit der Krankheit zu fördern und auch auf die Situation von Menschen mit Demenz aufmerksam zu machen.

Der Förderverein hat zur jährlichen Mitgliederversammlung am 27. April 2022 ins Edith-Stein-Haus in Erbach eingeladen. Kassiererin Christine Schaupp verzeichnete im Berichtsjahr 4327 Euro an Mitgliedsbeiträgen und 2365 Euro an Spenden. Eine ordentlich geführte Kasse bescheinigt Kassenprüfer Wolfgang Egle.