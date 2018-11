Robin Stoß wird zum Matchwinner

Der Tabellenzweite Ringingen hat am Sonntag gegen Tabellenführer Öpfingen gespielt. Die Öpfinger haben auch diese Hürde erfolgreich genommen. Matchwinner war Robin Stoß, der mit einem Hattrick in der zweiten Halbzeit den Gastgeber im Alleingang besiegte.

SZ-Topspiel: SV Ringingen - SG Öpfingen 0:3 (0:0). - Tor: 0:1, 0:2, 0:3 Robin Stoß (52., 68., 88.). - Um es vorneweg zu sagen: Die Ringinger Niederlage ist etwas zu hoch ausgefallen. Der Gastgeber hatte schon in der 18. Minute eine klare Torchance, doch der Ball ging ganz knapp am Tor von Gästetorhüter Steffen Lehmann vorbei. Der SV Ringingen war im Feld lange Zeit ebenbürtig, allein beim Verwerten von Torchancen hatte er Mängel. Kurz vor der Halbzeit stand der Ringinger Torhüter einige Male im Mittelpunkt des Geschehens und konnte sich bewähren.

Nach der Halbzeitpause kam die Zeit von Gästestürmer Robin Stoß. Er war von der Ringinger Abwehr nicht zu halten und erzielte in der 52. Minute das 0:1. In der Folge ließen die Mannschaften je eine gute Torchance aus. In der 68. Minute ließ Robin Stoß erneut der Ringinger Abwehr keine Chance und war zum zweiten Mal erfolgreich. Kurz vor Ende der Partie spielte Robin Stoß zwei Abwehrspieler aus und erhöhte zum 0:3. Der SV Ringingen bemühte sich bis zum Schlusspfiff um eine Ergebnisverbesserung, doch die Öpfinger Abwehr und Torhüter Steffen Lehmann ließen nichts mehr zu. Der Schiedsrichter leitete souverän. - Reserven: 0:3.