Ringinger Vereine weihen den neuen Festplatz gebührend ein

Unter das Motto „Viel Musik“ haben die Ringinger Vereine am Samstag ihren bunten Unterhaltungsabend im voll besetzten Festzelt gestellt. Für einen Überraschungsgag sorgte Ortsvorsteher Georg Mack mit dem Gewinn eines Fahrrades bei der Verlosung der Hauptpreise der Tombola.

Eine Runde durchs Zelt

„Der Drahtesel bleibt im Dorf“, scherzte Moderator Bernd Bloching, als der kleine Nico die Nummer 453 aus der Lostrommel gefischt hatte und daraufhin der Ortsvorsteher unter dem Jubel des Publikums mit dem entsprechenden Los die Bühne betrat. Mit dieser Überraschung hatte keiner gerechnet, und Georg Mack versprach umgehend, sich bei den Jugendabteilungen des Musik- und des Sportvereins für das unverhoffte Geschenk zu revanchieren. Dann bestieg er sein neues Dienstfahrzeug und drehte zur allgemeinen Erheiterung eine schnelle Ehrenrunde im Festzelt.

„Pünktlich zur Prime-Time“, also unmittelbar nach der Abendschau der ARD, startete das zweistündige Unterhaltungsprogramm zum diesjährigen Ringinger Herbstfest. Schon vor Beginn war das Zelt ganz schön dicht besetzt, als sich der Musikverein mit der schwungvollen Ortshymne „Hobbalied“ vom mitsingenden Publikum verabschiedete. Eine Stunde lang hatten die Musiker unter der Leitung von Matthias Hirling nach dem Fassanstich die Festbesucher auf den Hauptevent des Herbstfestes mit Metzelsuppe eingestimmt.

Buntes Programm

In bewährter Weise führte Bernd Bloching durch das abwechslungsreiche Programm und kündigte als erste Nummer den Auftritt niedlicher kleiner Mädchen an. In wunderschönen Kostümen bestachen sie zu gängigen Schlagern aus den Lautsprechern mit einer ausgefeilten Choreographie und ernteten Riesenapplaus dafür. Bei ihrer Trainerin bedankten sie sich mit Blumen.

„Rope Skipping“ war angesagt, als 18 größere Girls die Bühne zu musikalischer Untermalung mit einer ausgefeilten Seilhüpf-Show mal mit und mal ohne Seile belebten und ihren Trainerinnen am Ende mit Blumen beehrten. „In Memoriam Hasa-Mäx“, erinnerte Bernd Bloching mit einigen von dessen Witzen an das unvergessene Ersinger Original.

Simba, das Löwenkind und seine Suche nach dem Platz im Leben, beherrschte das Bild, als sich nach einer Verfolgungsjagd durch wilde Gnus die fantastisch als afrikanische Tiere verkleideten Musiker vor dem neugeborenen König der Löwen verneigten. „Deutschland – ein Sommermärchen“ illustrierte der Sportverein zuerst mit Fußbällen, dann optisch und akustisch mit John Travolta und Olivia Newton-John aus dem Film Grease. In der letzten Nummer präsentierten 16 Trampolinspringerinnen höchste Konzentration und ernteten laute Zugabeforderung. Aber dafür waren die Damen dann doch zu sehr erschöpft.