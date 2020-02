Ringinger Narrenbaum steht

Gerade noch rechtzeitig vor dem Einsetzen eines ausgiebigen Regens ist es den Ringinger Narren am Samstag gelungen, ihren Narrenbaum zu errichten. Zum abendlichen Festakt in der Dorfmitte begrüßte der zweite Zunftmeister Florian Kunst die Vertreter zahlreicher Narrenvereine.

Schon eine halbe Stunde vor dem feierlichen Ereignis begann sich der Platz vor der Dorfverwaltung allmählich zu füllen. Am Verkaufsstand der Landschlächterei Angele aus Walpertshofen lockten Grillwürste und Steaks zu günstigen Preisen. Daneben boten die Narren kalte und warme Getränke. Wem es draußen zu kühl war, hatte Gelegenheit, sich in einem geheizten Zelt aufzuwärmen und zu den per Lautsprecher verbreiteten Klängen gängiger Kölner Karnevalsschlager in die Vergnügungszeit einzustimmen.

So geriet das schon traditionelle Narrenbaumaufstellen in Ringingen wieder zu einer lokalen und ortsübergreifenden Attraktion. Egginger Esel, Ersinger Wassergeister, Erbacher Schlösslespfeifer, Gerhausener Feuerteufel, Blaubeurener Blaubergweibla und Ersinger Rauriedweibla waren der Einladung gefolgt. Jugend bestimmte weitgehend das nächtliche Bild, aber auch ältere Besucher fühlten sich in fröhlicher Umgebung sichtlich wohl.

Im kommenden Jahr feiern Spulerweibla und Lauafille am 9. Januar ihr 20-jähriges Bestehen. Dann ist es mit dem Aufstellen des prächtig dekorierten Narrenbaums nicht getan. In der Birkenlauhalle geht anschließend zum Vergnügen einer voraussichtlich riesigen Zuschauermenge ein bunter Brauchtumsabend über die Bühne. Da bleibt dann auch die Ringinger Narrengruppe Hetzahexa vermutlich nicht außen vor und jubiliert nach Kräften mit.