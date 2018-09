Ringinger Herbstfest steigt ab Freitagabend

Der Musikverein Ringingen feiert an diesem Wochenende, von Freitag, 7. September, bis Montag, 10. September, sein Herbstfest. Den Höhepunkt bildet der „Bunte Unterhaltungsabend“ mit großer Tombola am Samstagabend im Festzelt.

Den Auftakt aber macht am Freitagabend die BigFM „One Night Clubbing“-Partynacht mit DJ Olde und Lokalmatador DJ Philhouse. Los geht es heute Abend auf dem Hochsträß um 21 Uhr. Weiter geht es am Samstagabend ab 18 Uhr mit Zeltbetrieb und Metzelsuppe, bevor um 19 Uhr der offizielle Fassanstich gemeinsam mit dem Ringinger Musikverein begangen wird. Ab 20.15 Uhr schließt sich im Zelt der „Bunte Unterhaltungsabend“ mit großer Tombola an.

Zeltgottesdienst am Sonntag ab 10 Uhr

Am Sonntag wird um 10 Uhr ein Zeltgottesdienst gefeiert, bevor ab 11 Uhr die Ringinger Musiker zum Frühschoppen und zur Metzelsuppe aufspielen. Ab 13.30 Uhr spielt der Musikverein Westerstetten im Musikerheim zu Kaffee und Kuchen auf. Ab 17 Uhr schließlich wartet auf die Besucher ein weiterer Höhepunkt: das Kuhfladenroulette. Die Spenden gehen in diesem Jahr an das „Aufschnaufhaus“, anschließend spielen die „Schönis“ zum „Almabtrieb“ auf.

Kinderfest steigt am Montag

Der Montag startet traditionell um 13.30 Uhr mit dem Kinderfest. Dort können sich die kleinen Gäste beim Spielen kräftig austoben und erhalten anschließend eine kleine Überraschung. Um 16 Uhr startet der Festausklang mit Metzelsuppe. Auch die Bühne gehört an diesem Tag der Jugend: Ab 16 Uhr finden verschiedene Tanzvorführungen statt und anschließend unterhält ab 17 Uhr die Jugendkapelle Ringingen. Ab 18 Uhr spielt der Musikverein Ringingen zum Festausklang auf. Um 20 Uhr nimmt der Musikverein Einsingen auf der Bühne Platz und soll für gute Stimmung unter den Festbesuchern sorgen. Anschließend kann das Herbstfest langsam an der Bar ausklingen.