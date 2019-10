Ringinger Besenwirtschaft öffnet wieder

Wenn der Herbst mit seinen bunten Blättern und der ganz speziellen Atmosphäre ums Eck kommt, dann erwacht am ersten Novemberwochenende seit 25 Jahren auch die Ringinger Besenwirtschaft.

Das Musikerheim ist dann dank herbstlicher Dekoration kaum wiederzuerkennen. Am 2. und 3. November, wenn dort die Türen der saisonalen Wirtschaft in Ringingen, gleich neben der Birkenlauhalle in Richtung Blaubeuren, öffnen, wartet auf die Besucher wieder einiges, lassen die Musiker des Vereins wissen.

Zum 25. Mal geöffnet

Die Ringinger Besenwirtschaft blickt bereits auf ein Vierteljahrhundert dieser Tradition zurück. „Die Tage werden kürzer und die bunten Blätter fallen von den Bäumen. Genau die richtige Zeit, um die Ringinger Besenwirtschaft das 25. Mal für zu öffnen“, heißt es in der Ankündigung.

Es warten auf die Besucher am Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr unter anderem selbst gemachten Krautkrapfen, Kesselfleisch, Siedfleisch, Bratwürsten, Schnitzel und selbstgemachten Apfelküchle. Auch das Angebot der Vesperküche kann sich sehen lassen. Angeboten wird wieder die Besenplatte, saurer Käs, belegte Brote und ähnliches.

An der Theke gibt es dann sie Fasswein, Suser, erlesene Flaschenweine und frisch gezapfte Biere sowie antialkoholische Getränke. Den Samstag können die Besenwirtschaftsgänger in der gemütlichen Bar ausklingen lassen. Am Sonntagnachmittag stehen in der Besenwirtschaft Kaffee und ein reichhaltiges Kuchenbuffet bereit.