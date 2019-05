Ringingen holt Platz zwei zurück

Der SV Ringingen ist zurück auf dem zweiten Tabellenplatz. Der SVR gewann das Nachholspiel gegen Betzenweiler mit 2:0.

SV Ringingen – SV Betzenweiler 2:0 (0:0). - Tore: 1:0, 2:0 Daniel Kress (62., 92.). - „Der Gegner hat uns nichts geschenkt“, sagte SVR-Pressewart Markus Schele. Anfangs hatte Ringingen zwar einige gute Chancen und der Torhüter bewahrte die Gäste vor einem frühen Rückstand. Doch insgesamt stand das Chancenverhältnis zur Pause nur 5:4. Betzenweiler setzte eine Flanke an die Querlatte. „In Anbetracht der gebotenen Chancen ist der Sieg jedoch verdient, zumal Jan Braunsteffer in der 59. Minute noch die Querlatte traf“, so Markus Schele. Beim Gastgeber fehlten Stefan Denkinger und der gesperrte Florian Stöferle. Der Schiedsrichter leitete souverän.