Ringingen beschließt Mittelanmeldungen

Mit den Wünschen für den städtischen Haushalt 2019 hat sich der Ortschaftsrat des Erbacher Teilorts Ringingen am Donnerstag befasst. Im Sinn der permanenten Fortschreibung des Ortsentwicklungsplans setzte die Bürgervertretung die Erweiterung des Baugebiets Hafenäcker an die erste Stelle der Prioritätenliste.

Wo im Baugebiet Hafenäcker am nordwestlichen Ortsrand von Ringingen der Sanddornweg vorläufig zu Ende geht, sieht die Ortsverwaltung die Chance, zusätzliche Bauplätze zu schaffen. Ortsvorsteher Georg Mack ist zuversichtlich, die laufenden Verhandlungen zum Erwerb von Grundstücken erfolgreich zu Ende führen zu können. Der Rat nahm die Anregung eines seiner Mitglieder zur Erstellung eines Konzepts für altersgerechtes Wohnen in den Ortsentwicklungsplan auf. Ringingen zählt zurzeit 1450 Einwohner und möchte seinen Bürgern ein angenehmes Leben im Ort ermöglichen.

Fußweg zum Urnengrab

An zweiter Stelle der Wünsche für den Verwaltungshaushalt steht auf dem Ringinger Friedhof der Bau von Boxen für Split und Grabhumus, die Verbreiterung des Fußwegs zum neuen Urnengrabfeld sowie die Verbesserung des Umfelds der Aussegnungshalle.

Ein ebenfalls dringliches Anliegen ist dem Ortschaftsrat der Unterhalt der Grundschule. Am alten Schulgebäude blättert der Außenputz ab. Die entsprechenden Malerarbeiten sollten vergeben werden.

Ebenfalls den Verwaltungshaushalt betrifft der Wunsch nach Weiterführung der Budgets für Straßenbeleuchtung, Feldwegunterhaltung, Pflege der Grünanlagen und die Jugendarbeit.

Häckselplatz umgestalten

Weitere Vorhaben beziehen sich auf den Vermögenshaushalt des kommenden Jahres. Der Häckselplatz sollte so umgestaltet werden, dass hier auch „saftendes Material“ entsorgt werden kann. Wo die Straße „Bei den Quellen“ in die „Hetzengasse“ einmündet, fallen ganze Brocken heraus, hat die Ortsverwaltung festgestellt und regt eine Straßensanierung an. Entsprechend der gegebenen Dringlichkeit sollten die Radwege in Richtung Oberdischingen, Altheim, Eggingen und Schelklingen weiter ausgebaut werden. Mittelfristig wünscht der Ringinger Ortschaftsrat einen Lückenschluss in der Radwegverbindung vom Allmendinger Weg bis zur Gemarkungsgrenze zu Altheim.