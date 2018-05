Rettungsschwimmer erwarten ihre Badegäste

Traditionell wird die Badesaison am Erbacher Badesee am 1. Mai eröffnet, egal wie das Wetter ist. Am Mittwoch hatte das Wasser eher kühle 17 Grad und am Morgen sollen zwei tapfere Schwimmer wirklich eingetaucht sein, erzählten die Rettungsschwimmer. Doch die meisten der Besucher haben sich nur ihren Spindschlüssel abgeholt und die Neuerungen gemustert, sagte der leitende Bademeister Thomas Sturm.

Sechs neue Holzliegen mit Schirm im Familienbereich gibt es, die alte Minigolfanlage wurde abgerissen und in die Liegewiese integriert. Auch einige Bäume und Sträucher in Ufernähe wurden entfernt, so dass nicht mehr so viele Blätter im See schwimmen, erklärte Sturm. Er wacht zusammen mit seinem Kollegen Harald Reichel über die Sicherheit der Badegäste. Neu im Team ist Rettungsschwimmerin Eria Hertwig, die von der Bundeswehr kommt. Am Wochenende kommt außerdem ein Team der DLRG Ulm an den Badesee. „Vergangenes Jahr hatten wir bei mehr als 90 000 Badegästen fünf Einsätze, bei einem Einsatz war es denkbar knapp“, erinnert sich Sturm.

Eine italienische Großfamilie aus Ulm hatte es sich am Grillplatz gemütlich gemacht. „Wir kommen jedes Jahr zum Grillen hierher, es ist zum Grillen perfekt und so sauber, auch die Toilettenanlagen, nur zum Baden fahren wir nach Hause ans Meer“, lachte die Neapolitanerin.