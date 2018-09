Rentner im Badesee ertrunken

Am Ersingen Badesee ist am Mittwoch Nachmittag ein 78-Jähriger ertrunken. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Senior gegen 15 Uhr zum Schwimmen an den See gekommen. Dort war er als regelmäßiger Badegast bekannt.

Kurz darauf haben Zeugen den Mann regungslos im Wasser treiben sehen. Zwar retteten sie den Mann sofort und versuchten, ihn wieder zu beleben. Alle Versuche, auch die des hinzugezogenen Rettungssanitäters, scheiterten aber, so die Beamten weiter.

Die Polizei geht laut eigenen Aussagen derzeit von einem Unfall aus. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen nicht vor.