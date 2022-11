Rena Schwarz wird auch in Hüttisheim nicht fündig

Die Kabarettistin Rena Schwarz ist vor Kurzem mit ihrem Programm „Jung, attraktiv und übrig!“ im Kulturstadel Hüttisheim zu Gast gewesen. Dieses war gespickt mit Tipps, wie man sich trennt und wie man Trennungen erfolgreich verarbeitet, heißt es in einem Bericht der Veranstalter.

Konzipiert als Therapiestunde erzählt Schwarz heiter aus ihrem mehr als 30-jährigen Erfahrungsschatz. Erste wesentliche Erkenntnis: Trennungen kann man riechen. Es gibt dabei zwei Geschmacksrichtungen: Verzweiflung und Erleichterung. Scharfzüngig, selbstironisch und mitunter deutlich, direkt und derb bekamen Frauen wie Männer ihr Fett weg, wobei sie pikanterweise auf Geschlechterausgewogenheit achtete, heißt es im Nachbericht weiter.

Seit mehr als 20 Jahren tourt Schwarz durch die Republik. Ihre Kabarett-Karriere startete sie im Kulturtempel von Altmeister Urban Priol in Aschaffenburg, wo sie zunächst kellnerte, bevor er sie „zwang“, ihr Talent auf der Bühne zu präsentieren. Bestechend ihre Fähigkeit, mit ihrem Publikum zu interagieren und in ihr Programm aktiv zu integrieren. Schlagfertig reagiert sie als getrennte Frau Ende 40 bei ihrer Suche im Saal nach einem passenden Partner und weiß geschickt, kein einziges Fettnäpfchen auszulassen. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher wussten das lach- und klatschfreudig zu honorieren. Übrigens, Rena Schwarz wurde trotz intensiven Bemühens nicht fündig in Hüttisheim. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal, heißt es in dem Schreiben abschließend.