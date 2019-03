Rekordbesuch bei der Hauptversammlung des SV Ringingen

Rekordbesuch bei der Hauptversammlung mit integrierter Jahresfeier des SV Ringingen: Christian Höcker vom Vorstandsteam begrüßte 245 Mitglieder, Vertreter der anderen Ringinger Vereine sowie Ortsvorsteher Georg Mack. Auch sein Vorstandskollege Reiner Bertsch zeigte sich überwältigt von der Anzahl der erschienen Mitglieder.

Seit nunmehr 70 Jahren dem Verein treu sind Walter Höcker sen. sowie Alois Schwenk – beide wurden am Abend geehrt. Seit 50 Jahren dabei sind Bernhard Kunst und Otto Leichtle. Darüber hinaus gab es zahlreiche Ehrungen für 40 und 25 Jahre Mitgliedschaft. Eine besondere Ehre wurde Jürgen Schiele zuteil: Für besonderes und langjähriges Engagement unter anderem als Jugendleiter und -betreuer ist er neues Ehrenmitglied des SV Ringingen.

Das zurückliegende Jahr war für den SV Ringingen voller Herausforderungen und Arbeit, aber auch voller schöner Momente und Erfolge, hieß es beim Bericht des Vorstands. Unter anderem das Herbstfest war einmal mehr Höhepunkt des Vereinsjahrs. Die eingeführten Änderungen und Investitionen hätten sich bezahlt gemacht und man wolle am eingeschlagenen Weg festhalten. Trotzdem wolle man zusammen mit dem Musikverein weiter an Verbesserungen arbeiten. Die Anzahl der Mitglieder ist konstant hoch und es ist eine Freude, wie sich der ganze Ort immer wieder am Herbstfest beteiligt, so Bertsch.

Es folgte ein kurzer Rückblick über die Geschehnisse und Erfolge der einzelnen Abteilungen. Gewürdigt und verabschiedet wurden Alfred Erlacher nach 26-jähriger Tätigkeit als Übungsleiter Freizeitsport sowie Karl Leichtle als langjähriger Platzwart. Viel passiert sei auch rund um das Sportheim und die OxxSport Arena. Die Auslastung der Kalthalle sei sehr gut gewesen, man konnte sogar einen Fifa-Schiedsrichter für einen Vortrag zum Sponsorenabend gewinnen.

Fußballer feiern Erfolge

Bertsch zeigte sich sehr zufrieden über die sportliche Entwicklung der Fußballer. Ein besonderes Schmankerl war das Freundschaftsspiel gegen den SV Ringingen (Hohenzollern) anlässlich des 70-jährigen Vereinsjubiläums. Nach einem kurzen Ausblick auf das kommende Jahr nahm sich Bertsch sehr viel Zeit, um sich im Namen des Vorstands bei zahlreichen Mitgliedern und allen Sponsoren für deren Engagement zu bedanken. Aufgrund der großen Unterstützung stellte er sich am Ende seines Berichts für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Im Anschluss folgte der ausführliche Bericht von Kassierer Oliver Schmid. Er konnte dabei von einem ebenso geschäftstüchtigen, wie auch erfolgreichen Jahr berichten. Abschließend bedankte auch er sich für die gute und freundschaftliche Zusammenarbeit und für zehn Jahre voller Vertrauen – er wird als Kassierer nicht weitermachen. Waltraud Höcker übernimmt das Amt. Die neuen Kassenprüfer Stefan Schwenk und Bernd Pfuhler bestätigten eine saubere Kassenführung.

Ortsvorsteher Georg Mack konnte danach entsprechend auch die einstimmige Entlastung des Vorstands feststellen. Auch er war begeistert: Der SVR zeige sich in „Bestform“. Insbesondere der aktuelle sportliche Erfolg der Fußballer erfülle ihn mit großer Freude und er bekräftigte: Ein Relegationsspiel sei kein Muss, „jedoch auch nicht verboten“.

Durch die Wahlen führte anschließend Thomas Felk vom Musikverein. Auch er fand viele Worte des Lobes und Dankes für den Sportverein. Einstimmig gewählt wurde schließlich Michelle de Veer als neues Ausschussmitglied. Ebenso wurde Reiner Bertsch für weitere zwei Jahre als Vorstandsmitglied gewählt. Da Susanne Amann vorzeitig als Vorstandsmitglied aufhören muss, wird der Verein im kommenden Jahr von nur zwei Vorstandsmitgliedern geführt werden.