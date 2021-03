Realschule Erbach steht ohne Konrektor da

An der Seite ihrer Tochter reiht sich Antonie Burgmaier in die Schlange vor dem Impfzentrum ein und wartet. Fiebermessen, Händedesinfizieren – den Termincode vorzeigen, der zum Eintritt berechtigt. Die Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes erledigen den Eintritt bestimmt und routiniert. Sogar der medizinische Leiter hilft beim Fiebermessen aus und lotst die Impflinge in den ersten Wartebereich.

„Wenn jemand keine Berechtigung hat, werde ich gerufen“, sagt der stellvertretende Leiter der Verwaltung, Werner Müller.