Präsidentschaftswechsel bei festlichem Essen

+++ 20.19 Uhr Brütting während seiner ersten Rede als frisch gewählter OB der Stadt Aalen:

Er sei, so sagt Brütting, zutiefst dankbar für das große Vertrauen, das ein starker Rückenwind für die großen Aufgaben sei, die anstünden und fügt an: „Gemeinsam werden wir an Aalen arbeiten, an einer Stadt, die das Klima schützt, eine wirtschaftliche starke Stadt und eine sozial gerechte Stadt.“ Er werde auch der OB all derer sein, deren Stimme er jetzt (noch) nicht bekommen habe.