Polizisten in Erbach nach Durchsuchung attackiert

Bei einer Durchsuchung die am Donnerstag in Erbach auf eine Verkehrskontrolle folgte, haben Polizisten Drogen und Waffen gefunden. Außerdem wurden sie in der Folge von einem Unbeteiligten attackiert.

Wie die Polizei mitteilt kontrollierten Beamte gegen 12 Uhr einen 38-jährigen Autofahrer in der Heinrich-Hammer-Straße. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem nicht zugelassenen Mercedes falsche Kennzeichen angebracht waren. Auch gab der Fahrer falsche Personalien an. Offensichtlich stand er unter dem Einfluss von Drogen. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Einen Führerschein hatte der 38-Jährige ebenfalls nicht mehr. Der wurde ihm bereits 2019 entzogen.

Kein Führerschein, dafür Drogen und Waffen

Die Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss. Den erließ eine Richterin. Den vollzog die Polizei am gleichen Abend in Erbach. Dabei fand die Polizei noch geringe Mengen Rauschgift, sowie Softair- und Schreckschusswaffen. Die Ermittlungen dauern an.

Unbeteiligter greift Beamte an

Nachdem die Durchsuchung der Lagerhalle des 38-Jährigen nahezu beendet war, störte ein Unbeteiligter 32-Jähriger die Durchsuchungsmaßnahmen. Er filmte die Polizisten und drohte ihnen mit einem Pfefferspray. Der Polizei gelang es den Mann zu entwaffnen und ihn vorläufig festzunehmen. Dagegen widersetzte er sich. Dabei kam auch ein Polizeihund zum Einsatz. Der 32-Jährige wurde auf ein Polizeirevier gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.