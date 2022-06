Polizei holt sieben berauschte Fahrer auf der B 311 von der Straße

Zwischen 15 Uhr und 19 Uhr kontrollierte die Polizei auf einem Parkplatz entlang der B 311 bei Donaurieden den Verkehr. Das Hauptaugenmerk lag laut der Polizei auf Fahrern im Rausch. So ergaben sich bei sieben Fahrenden Anhaltspunkte für Drogenbeeinflussung. Eine Ärztin entnahm den Betroffenen noch an Ort und Stelle Blut. Hunde und speziell geschulte Beamte der Polizei durchsuchten ihre Fahrzeuge und die Personen. Die Polizei untersagte ihnen die Weiterfahrt und zeigte die Fahrenden an. Insgesamt kontrollierte die Polizei 57 Fahrzeuge und 65 Personen.