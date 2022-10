Polizei beschlagnahmt stattliche Menge Marihuana

Seit Ende vergangener Woche ermittelt die Kriminalpolizei gegen zwei Männer wegen Drogenhandels bei Erbach. Einer Polizeistreife fiel am vergangenen Mittwoch gegen 21.15 Uhr eine Person zwischen Erbach und Donaustetten auf. Die Polizisten waren dort mit Verkehrsüberwachungsmaßnahmen beschäftigt, als sie am Rande eines Seengebietes eine Person sahen. Der Mann war mit einer Taschenlampe unterwegs und verhielt sich auffällig. Im Bereich einer Gartenhütte konnten Sie den 48-Jährigen dann antreffen. Er hatte zwei volle Müllsäcke dabei. Bei der anschließenden Kontrolle schlug den Beamten Marihuana-Geruch entgegen.

Pflanzenreste in Müllsäcke

Deshalb nahm die Polizei weiteren Ermittlungen auf. Sie sahen sich auch die Müllsäcke genauer an. In den Säcken befanden sich abgeerntete Pflanzenreste von Marihuana. Auch die nahegelegene Gartenhütte nahmen sie genauer unter die Lupe. Dort fanden Sie weitere Marihuana-Pflanzen. Außerdem stießen die Beamten dort auf einen 45-Jährigen. Der versteckte sich in einem Kellerverschlag und verarbeitete wohl das Marihuana. In dem Verschlag befanden sich neben dem Marihuana auch verschiedene Geräte zur Verarbeitung der Drogen. Die Polizei nahm die beiden Männer vorläufig fest und beschlagnahmte die „Drogenutensilien“.

Die Ermittler durchsuchten die Wohnungen der beiden Männer. Dort suchten sie nach weiteren Beweismitteln. Die hatten sie schnell gefunden: Der in einem Ulmer Stadtteil wohnhafte 48-Jährige trocknete wohl in einem dortigen Schuppen Marihuana. Dazu waren mehrere „Trocknungsgitter“ aufgestellt. Außerdem fanden die Polizisten in seiner Wohnung frisch geerntete Marihuanablüten und -blätter sowie Verpackungsmaterial. In der Wohnung des 45-Jährigen, der im Landkreis Biberach wohnt, war Marihuana in einer Gefriertruhe versteckt.

Bargeld gefunden

Insgesamt fand die Polizei rund 18 Kilogramm Marihuana. Zudem fanden die Ermittler in den beiden Wohnungen Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich. Die Beamten beschlagnahmten die Drogen und das Bargeld. Die 45 und 48 Jahre alten Männer verhielten sich kooperativ und waren geständig. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ulm kamen beide wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.