Planungen für Wasserspielplatz gehen weiter

Der Abbruch der alten Fischzuchtanlage in den Brühlwiesen und die damit verbundene Erweiterung des Naherholungsgebiets um einen Wasserspielplatz hat nicht die Zustimmung aller Mitgliedern des Gemeinderats bekommen. Baukosten und Hochwasserschutz sorgten für Bedenken. Trotzdem sollen die Planungen des Projekts weiter vorangetrieben werden.

Als stärkster Gegner des Projekts tat sich in der Sitzung am Montagabend Stadtrat Erwin Schenk (Grüne) hervor. Schenk bemängelte die Hohen Baukosten des Projekts, das seiner Meinung nach nur den Einwohnern der Kernstadt nutze. „Diese Luxusausführung kostet viel Geld, Geld das für wichtige Investitionen in den Teilorten später fehlt. Als Ersinger bringt mir dieser Spielplatz nichts“, so Schenk, der ebenfalls auf die städtischen Großprojekte der kommenden Jahre und ein damit geringer werdendes Finanzvolumen für andere Investitionen hinwies.

Elmar Röhr (SPD) sagte darauf: „Wir sollten hier nicht die eine gegen die andere Maßnahme ausspielen.“ Kein anderes Naherholungsgebiet rund um Erbach werde so gut angenommen wie die Brühlwiesen. Durch den Spielplatz profitieren sowohl junge als auch ältere Bürger. Röhrs Fraktionsvorsitzende, Maria Magdalena Ochs, sprach, wie bereits im technischen Ausschuss, die Wechselwirkung zwischen dem Spielplatz und möglichen Hochwasserschutzmaßnahmen an, welche ihrer Meinung nach noch nicht geklärt seien.

Bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen stimmte der Gemeinderat dafür, dass das beauftragte Planungsbüro einen detaillierten Entwurf mit einer Kostenberechnung ausarbeitet. In einer ersten Schätzung hatte Landschaftsarchitektin Maria Kurasch die Kosten mit rund 250 000 Euro beziffert.