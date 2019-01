Pferd geht mit Kutsche und Fahrerinnen durch

Drei Reiterinnen wollten am Samstag in Erbach (Alb-Donau-Kreis) eine Ausfahrt mit einer Kutsche machen. Dazu bestiegen zwei den Kutschbock, während eine 32-jährige Frau das Pferd anspannte. Das Gespann setzte sich in Bewegung, bevor die Kutschenlenkerin die Zügel ergreifen konnte.

Die 32-Jährige versuchte das Pferd direkt zu lenken und griff nach dem Zügel, was ihr auch gelang. Trotzdem ging das Pferd vom Trab in den Galopp über. Die Frau wurde mitgezogen.

Die Kutsche fuhr so nah an geparkten Fahrzeugen entlang, dass die Frau abgestreift wurde. Nach rund 100 Metern Galopp fiel eine 24-jährige Kutscheninsassin nach hinten von der Kutsche auf die Fahrbahn. Der verbleibenden Reiterin gelang es nach einem Ritt über den Acker das Gespann zum Ausgangsort zurückzulenken. Die 24-Jährige und die 32-Jährige Frau wurden schwer verletzt.

