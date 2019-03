Personelle Veränderungen beim Musikverein Ersingen

Personelle Veränderungen, Wahlen und Ehrungen: Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Ersingen im Dorfgemeinschaftshaus gab es einiges zu besprechen. Vorsitzender Mark Lintl begrüßte über 50 Mitglieder sowie Ortsvorsteher Werner Miller. „Jung und Alt arbeiten zusammen wie ein Uhrwerk und sind unermüdlich bei Einsätzen in allen Bereichen“, lobte Lintl. Seinen besonderen Dank richtete er auch an Rainer Trometer für dessen musikalische Leitung im Verein.

Das vergangene Jahr war ein besonderes für die Ersinger, feierte der Verein doch 60-jähriges Bestehen. 1958 wurde die Musikkapelle bei Fritz Wanner in dessen Wohnung gegründet. Inzwischen besteht der Musikverein Ersingen aus einem Vororchester, einer Jugendkapelle und einer aktiven Kapelle. Von den 267 Mitgliedern, sind 68 aktive Musiker. Vier Mitglieder sollten am Abend für 60 Jahre Treue zum Verein geehrt werden – da diese aber nicht anwesend waren, werden die Ehrungen durch den Kreisverband nachgeholt. 50 Jahre lang dabei sind Paul Görke und Anton della Schiva. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Bernd Kegel ausgezeichnet.

Maifest von 26. April bis 1. Mai

Im Anschluss blickte Schriftführerin Gabi Spreng auf weitere Veranstaltungen des vergangenen Jahres zurück, Höhepunkte war unter anderem das Maifest: Bei bestem Wetter war das Zelt immer voll – und das fünf Tage lang. Auch die Teilnahme am Kreismusikfest mit Umzug bleibe in Erinnerung. Bei dieser Gelegenheit wies sie darauf hin, dass der Musikverein in diesem Jahr sein Maifest vom 26. April bis 1. Mai feiern wird.

Kassiererin Regina Schenk gab einen Überblick über die Vereinsfinanzen und erwähnte auch den Kauf eines Fahrzeuganhängers für den Verein. Dementsprechend sei das Barvermögen Ende 2017 noch etwas höher gewesen als im Jahr darauf. Kassenprüfer Manfred Killmann und Christian Wanner bestätigten die sauber geführte Kasse.

Der musikalische Leiter Rainer Trometer erklärte in seinem Bericht, dass er den Verein fit für die Zukunft machen will und erläuterte seine Vision. Er lobte zudem insbesondere das gut gelungene Kirchenkonzert des Orchesters im vergangenen April. Zufrieden mit der Nachwuchsarbeit zeigte sich Jugendleiterin Christine Stribel: „Alles war gut gelungen.“ 26 Jungmusiker stehen vor Schulungen und Prüfungen.

Mitgliedsbeitrag wird erhöht

Ortsvorsteher Werner Miller nahm die Entlastung des Vorstands vor. Davor richtete er Grüße von Erbachs Bürgermeister Achim Gaus aus und erklärte, wie wichtig Vereine in einer Gemeinde sind. Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Mark Lintl, Schriftführerin Gabi Spreng, Jugendleiterin Christine Striegel sowie die Beisitzer Helmut Pfetsch und Jonas Wanner in ihren Ämtern bestätigt. Neue Beisitzerin ist Bettina Mann. Peter Mang wird seine Position als stellvertretender Vorsitzender aufgeben. In den Vorjahren war er unter anderem Jugenddirigent im Verein. Mang betonte, dass keine negativen Vorkommnisse im Verein Grund für seinen Abschied seien. Vielmehr wolle er neue Ziele verfolgen.

Ein wichtiger Punkt am Abend war die Anpassung des Mitgliedsbeitrags ab 2020. Hierzu sagte Lintl: „Wir wollen unsere Mitgliedsbeiträge anheben, denn unsere Fixkosten steigen und wir haben größere Investitionen geplant.“ Um fünf Euro auf 35 Euro werde erhöht, ebenso die Familienbeiträge von 50 auf 65 Euro. Doch es gab auch weitere erfreuliche Nachrichten am Abend: Lintl sagte, dass nächstes Jahr alle Musiker eine aktualisierte Tracht bekommen. Seit Mitte des vergangenen Jahres ist der Verein bereits mit einer Trachtenfirma in Kontakt und wolle nun über eine neue Tracht entscheiden. Die Kosten werden nicht gerade gering sein, führte Lintl aus, daher werde noch an einer vertretbaren Lösung gearbeitet.