Person bei Auffahrunfall auf B30 verletzt

Wohl nicht aufgepasst hat ein 44-Jähriger am Donnerstag auf der B30 bei Erbach. Der Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr. Ein 31-Jährige fuhr mit seinem Mercedes Vito in Richtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Achstetten und Donaustetten stockte der Verkehr in einem Baustellenbereich. Deshalb bremste der 31-Jährige sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Das hatte ein 44-Jähriger wohl zu spät bemerkt und fuhr in das Heck des Vito. Durch den Aufprall wurde der 31-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst bracht ihn vorsorglich in eine Klinik. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei aus Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun den genauen Unfallhergang. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro. Auf den 44-Jährigen kommt eine Anzeige zu. Durch den Unfall kam es zu leichten Behinderungen auf der B30. Der Verkehr konnte nur einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.