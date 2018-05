Parkleitsystem und Shuttlebusse am Umzugswochenende in Oberdischingen

Oberdischingen ist ab dem Wochenende wieder „Klein-Paris“ und fest in Narren-Hand. Damit Besucher, Hästräger und Narren möglichst ohne Probleme feiern können, haben die Narrenzunft und die Gemeinde vorab die größten Änderungen im Verkehr und andere Richtlinien veröffentlicht. Die „Entmachtung“ von Bürgermeister Friedrich Nägele, wird am Samstag ab 19.30 Uhr im beheizten Zelt ausgiebig gefeiert. Gäste dürfen sich auf ein buntes Programm, mit viel guter Laune sowie regionalen und sogar internationalen Vereinen freuen. Jedoch gilt: An Besucher unter 16 Jahren werden keine alkoholhaltigen Getränke ausgegeben. Beim Einlass gibt es Ausweiskontrollen. Besucher, die das 16. respektive 18. Lebensjahr vollendet haben, erhalten ein Bändchen, das offen zu tragen und auf Verlangen vorzuzeigen ist. An Besucher ohne dieses Bändchen (auch über 18 Jahre) werden keine alkoholhaltigen Getränke ausgegeben. Am Sonntag, zum traditionellen Fasnetsumzug erwartet die Narrengemeinde rund 3000 Hästräger, die durch die Gassen von Oberdischingen ziehen. Auch in diesem Jahr fahren Pendelbusse von den umliegenden Gemeinden nach Oberdischingen. In den Fahrtkosten von 3,50 Euro ist die Eintrittsplakette zum Umzug (2,50 Euro ) bereits enthalten. Abends fahren die Busse für 1,50 Euro auch wieder zurück. Die Abfahrtszeiten sind vorab unter www.ngoberdischingen.de zu finden. Die Ortsdurchfahrt sowie weitere Straßen entlang des Umzugswege sind an diesem Tag in der Zeit von 12 bis 20.30 Uhr für den Straßenverkehr gesperrt. Alle Gäste die mit dem eigenen Auto anreisen, können sich nach dem Parkleitsystem richten. Das THW unterstützt die Besucher bei der Suche nach freien Parkplätze. Gemäß der Straßenverkehrsordnung ist es nicht gestattet, die Fahrzeuge an Kreis- oder Bundesstraßen abzustellen oder zu parken. Diese Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.