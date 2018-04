Osterkonzert begeistert auf ganzer Linie

Den Auftakt des Jubiläumsjahres des Musikvereins Oberdischingen hat am Sonntag das Osterkonzert gemacht. Der 175. Geburtstag des Vereins wird in diesem Jahr gefeiert. Zum Konzertabend kamen viele Besucher in die Festhalle in Oberdischingen, sodass die Musiker vor einer vollen Halle spielen konnten. Der Vorsitzende Thomas Wuchenauer durfte nicht nur Bürgermeister Friedrich Nägele und Pfarrer Harald Talgner begrüßen, sondern auch vom Blasmusikverband Baden-Württemberg Professor Hubert Kempter, der später die Ehrungen überreichte. Alte Blechinstrumente wurden zu Blumentöpfen umfunktioniert und an den Bühnenrand aufgestellt, was eine schöne Umrahmung der Kapellen war.

Die knapp 20 jungen Musiker der MiniBand, dem Vororchester des MV Oberdischingen, entführten die Zuhörer in ihrem ersten Stück in die Welt der Dinosaurier. „A Prehistoric Suite“ behandelt in jedem der vier Sätze einen oder zwei Dinosaurier. Danach besuchten die Musiker unter Leitung von Claudia Romer die Feuersteins. Mit „The Flintstones“ kamen beim Publikum Erinnerungen zu der Serie in der steinzeitlichen Stadt auf. Für diese durchaus beachtliche musikalische Leistung der noch jungen Talente verlangten die Zuhörer natürlich eine Zugabe.

Die Jugendlichen der Gemeinschaftsjugendkapelle Oberdischingen/Öpfingen führten die Reise mit den Besuchern fort. So nahm Lukas Andelfinger als Dirigent die Zuhörer nach Transsilvanien zum Musicalklassiker „Tanz der Vampire“ mit. Ein kompletter Querschnitt durch das wohl blutigste Musical überhaupt zeigte die Vielseitigkeit der Kapelle auf. Denn sowohl die bedrohliche Stimmung von „Ewigkeit“ als auch den Gänsehaut-Song „Totale Finsternis“ konnten die Musiker umsetzen. Bei letzterem zeigten die Altsaxophonisten Lisa Böllinger und Nico Schneider ihre Solokünste, als sie den Gesangspart von Sarah übernahmen.

Das zweite Stück „The Machine Awakes“, welches die Verbindung von Menschlichem und Nichtmenschlichem beschrieb, dirigierte Thomas Fritsch. Die Kreatur, die durch Soundeffekte dargestellt wurde, erwachte im Laufe des Stückes zum Leben. Dieses Zusammenspiel von Elektronischem und der Kapelle machte das Werk sehr spannend. Für Thomas Fritsch war dies das letzte Mal, dass er diese Jugendkapelle dirigierte. Er habe eine neue Herausforderung gesucht und diese im Musikverein „Cäcilia“ Burgrieden gefunden. Seine ersten Erfahrungen als musikalische Leitung habe er bei den Smarties Öpfingen im September 2009 machen dürfen und fünf Jahre später dann die Gemeinschaftsjugendkapelle übernommen. Auch Erfolge an zwei Wertungsspielen konnte Fritsch verbuchen. Die Jugendlichen überreichten als Dankeschön eine große Bildcollage und einen Präsentkorb. Zusätzlich spielten sie eine Zugabe nur für ihn: „Thank you for the music“. Die Nachfolge wird Lukas Andelfinger antreten, der von Fritsch schon früh für das Dirigat begeistert wurde.

Die aktive Kapelle unter der Leitung von Markus Osmakowski entführte das Publikum mit „Lands of Legends“ zuerst in die Welt der Legenden, Mythen und Märchen – dem Mittelalter. Der Blasmusikwalzer „Vom Donauufer“ gehörte zwar schon zum Repertoire des Musikvereins, doch anlässlich des Jubiläumsjahres wählte man dieses Stück aus. Um den keltischen Tanz und die irische Volksmusik auf die Oberdischinger Bühne zu bringen, spielten die Musiker „Lord Tullamore“ von Carl Wittrock. Im nächsten Stück wurden die Zuhörer in die Weiten des Wilden Westens versetzt. Mit „Moment for Morricone“ ehrte die Kapelle ohne Zweifel einen der größten italienischen Soundtrack-Komponisten unserer Zeit, Ennio Morricone. Als letztes Konzertstück wählten die Musiker die „80er KULT(tour)“, bei dem fünf deutschsprachige Lieder aus dieser Zeit zu einem fetzigen Medley arrangiert wurden.

Dieser bunte Blumenstrauß an abwechslungsreicher Musik aus allen Zeitepochen zeigte den Zuhörern die ganze Breite der Blasmusik. Auch der Spaß, den die Musiker beim Spielen hatten, konnte das Publikum regelrecht spüren. Das nächste Fest zu Ehren des 175-jährigen Jubiläums findet am 5. Mai als Festabend statt.

Prüfungen und Ehrungen

D1: Odin Platz, Ronja Volz, Charlotte Eberhardt, Jonathan Hirsch und Constantin Wichert

D2: Axel Köninger und Theresa Volz

20 Jahre aktive Musik

Stefan Schiedel und Franz Hipp

30 Jahre aktive Musik

Daniela Platz

40 Jahre aktive Musik

Sigrid Schirmer und Berthold Kemmerer

50 Jahre aktive Musik

Gebhard und Hermann Bronner

60 Jahre insgesamt (40 Jahre aktiv, 20 Jahre Vorstandschaft)

Hubert Gapp