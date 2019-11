Ortsvorsteherin Irene Paal schlägt Mitfahrbänke vor

Ihre erste Ortschaftsratssitzung hat Ersingens neue Ortsvorsteherin Irene Paal am Mittwoch geleitet und gleich einen neue Idee eingebracht: Mitfahrbänke sollen in Ersingen und Oberdischingen die zwischenörtliche Mobilität erweitern. Einstimmig sprach sich die Bürgervertretung dafür aus.

Nachfrage ist da

In einer halben Stunde dürfte, wer gut zu Fuß ist, den drei Kilometer langen Weg von Ersingen nach Oberdischingen zurücklegen. Mit vollgepackter Einkaufstasche den Rückweg anzutreten, ist keine so gute Idee. Eine bessere hatte Ortsvorsteherin Irene Paal, als sie vorschlug, in beiden Orten sogenannte Mitfahrbänke aufzustellen. Auch Bürgermeister Friedrich Nägele von Oberdischingen sehe die Sache positiv, berichtete sie von der vorausgegangenen Kontaktaufnahme zur benachbarten Gemeindeverwaltung.

„Man setzt sich auf die Bank, und freundliche Autofahrer können anhalten und einen mitnehmen“, lautete die Begründung dafür, Mitbürgern, denen kein Auto zur Verfügung steht, die Möglichkeit zu bieten, den Nachbarort bequem zu erreichen. Autos verkehren ziemlich viele zwischen Ersingen und Oberdischingen. Die Busverbindungen sind scheinbar nicht so optimal. Man denke nur an den Sonntagvormittag, wenn jemand den Gottesdienst seiner im eigenen Ort nicht mit einer Kirche vertretenen Konfession besuchen möchte. Auch am Samstag dürfte es schwierig sein, ohne eigenen Kraftwagen Einkäufe beim Discounter in der Nachbargemeinde zu erledigen. Irene Paal ist überzeugt, dass menschenfreundliche Autofahrer die mitgenommenen Personen bis zum gewünschten Ziel bringen und sie nicht einfach irgendwo in der Ortsmitte stehen lassen.

Diskussion um Standort

Niemand im Ortschaftsrat sprach sich gegen Irene Paals Vorschlag aus, verschiedener Ansicht war man aber, als es darum ging einen Platz für die mögliche Mitfahrbank festzulegen. Am Rathaus mache es keinen Sinn, sagte Ratsmitglied Mark Lintl. „Das Bänkle sollte am Ortsausgang stehen, da kommen alle vorbei, die nach Oberdischingen fahren“, vertrat auch der bisherige Interimsortsvorsteher Erwin Schenk eine klare Meinung. Eine Ortschaftsrätin fände die Aufstellung der Mitfahrbank vor dem Dorfgemeinschaftshaus in der Mittelstraße gut. Sie würde dann extra dort vorbeifahren, um zu schauen, ob dort jemand auf eine Mitfahrgelegenheit warte. Falls jemand nach einem anderen Ziel als Oberdischingen mitgenommen werden möchte, schlug Rainer Mann vor, am Ortsausgang und in der Ortsmitte Bänke aufzustellen. Ortsvorsteherin Irene Paal äußerte die Absicht, das Vorhaben gemeinsam mit Oberdischingen zu verwirklichen. In beiden Orten sollen ihrer Ansicht nach die Mitfahrbänke gleich aussehen.

Einstimmig fasste der Ortschaftsrat Ersingen den Beschluss: Die Idee Mitfahrbank wird umgesetzt. Einzelheiten werden mit der Gemeindeverwaltung von Oberdischingen abgesprochen. In Ersingen werden am Ortsausgang und am Dorfgemeinschaftshaus Mitfahrbänke aufgestellt. Eine Mitfahrbank wurde übrigens voriges Jahr in Dächingen im Zusammenhang mit der Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ aufgestellt und wird nach Aussage von Ortsvorsteher Alfons Köhler in Anspruch genommen. In einer Stellungnahme zur Fortschreibung des Regionalplans hat die Ortsverwaltung Ersingen einen weiteren Kiesabbau auf der Gemarkung abgelehnt und beantragt, Naturschutzflächen herauszunehmen.