Open-Air-Filmnacht zwischen Vogelgezwitscher und Wellenplätschern

Die Stadt Erbach veranstaltet auch in diesem Jahr eine Open-Air-Filmnacht an der Seebühne auf dem Gelände des Erbacher Badesees. In gut zwei Wochen, genauer gesagt am Samstag, 29. August, ist es wieder soweit. Das Kino unter freiem Himmel auf der atmosphärischen Seebühne soll auch in diesem Jahr trotz der Umstände wieder ein tolles Sommer-Familienfilm-Erlebnis werden.

Gezeigt wird „Der Junge und die Wildgänse“

Besonders daheimgebliebene Süd-Frankreich- und Norwegen-Liebhaber kommen bei der Filmauswahl auf ihre Kosten. Mit großartigen Luft- und Landschaftsaufnahmen sowie einer charmanten und witzigen Familiengeschichte bietet der gezeigte Film die Gelegenheit, dem Alltag vor der Haustür zu entfliehen und ein kleines Bisschen (Fern-)Urlaub in Erbach zu verbringen. Der Titel des Films lautet „Der Junge und die Wildgänse“ und beruht auf einer wahren Begebenheit.

Zugang nur über Seebühnen-Eingang möglich

Als Veranstalter möchte die Stadt auch in diesem Jahr einen schönen Abend für Klein und Groß ausrichten. Damit dies gelingt, ist es wichtig, dass sich die Gäste an die neuen Spielregeln für Kulturveranstaltungen halten. Grundlage dafür sind folgende Hinweise und Eckdaten. Der Zugang zum Areal ist nur über den Seebühnen-Eingang, nicht über die Badeanlage, möglich. Bei schlechtem Wetter fällt die Filmnacht aus: Ob die Veranstaltung stattfindet oder nicht, ist am Tag der Vorstellung (29. August) ab 16 Uhr auf der Stadthomepage zu erfahren: erbach-donau.de/kultur. Parkplätze stehen direkt vor dem Badeseeareal zur Verfügung.

Nur kleine Bewirtung

Wichtig: Der Eintritt zur Kulturveranstaltung ist nur nach Anmeldung mit Personenzahl unter kultur@erbach-donau.de möglich. Der Eintritt ist frei. Beim Einlass müssen personenspezifische Angaben gemacht werden. Die Zahl der Veranstaltungsgäste ist beschränkt, im Falle des Erreichens der Kapazitätsgrenze besteht kein Anspruch auf einen Zugang. Die allgemeinen Verhaltens- und Hygieneregeln sind ebenfalls einzuhalten. Sprich: Im Einlassbereich, bis zum Erreichen beziehungsweise beim Verlassen des Sitzplatzes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Aufgrund der momentanen Lage wird es anders als in den Vorjahren nur eine kleine Bewirtung geben.

Nicht alle Veranstaltungen finden statt

Wer Fragen zu der Veranstaltung hat, darf sich im Rathaus Erbach bei Rabea Christ melden unter Telefon 07305/9676-18 oder per Mail an kultur@erbach-donau.de. Dass Veranstaltungen trotz der Auflagen und Regeln viel Spaß bereiten können, hatte das Konzert mit Gitarrist Oliver Woog am Rondell der Erlenbachhalle vor wenigen Tagen gezeigt (wir berichteten). Leider können aber nicht alle geplanten Veranstaltungen stattfinden: So muss beispielsweise das erste Erbacher Streetfood-Festival auf das Frühjahr 2021 verschobene werden.