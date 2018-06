Oma Paula bringt Leute im Forum50plus zum Lachen

Wer zum Lachen in den Keller zu gehen pflegt, sollte einmal einen Abend dort verbringen, wo Paula Renz den Mund aufmacht. Zum zweiten Mal hat die bekannte oberschwäbische Witze-Erzählerin dies am Montag im Erbacher Forum50plus getan und rund 70 Leute ebenerdig zum Lachen gebracht.

„Dass es heidd so werd, domid hed i id grechned“, zeigte sich Erbachs Exbürgermeister und Ehrenbürger Paul Roth überrascht, als er im dicht besetzten Forumstreff Paula Renz und die wegen ihr gekommenen Zuhörer auf Schwäbisch begrüßte. Zwischen Theke und Kühlschrank blieb er danach stehen, weil für ihn selbst kein Stuhl übrig blieb.

Im Oktober, so Paul Roth, habe er bei Paula Renz in Ahlen, wo das nördliche Federseeried beginnt, angefragt, ob sie wohl noch einmal nach Erbach zu kommen gedenke. Mit Bleistift habe sie sich damals den jetzt eingehaltenen Termin notiert. Ihr Humor, der so tiefgründig ist wie das Federseemoor, sorgt dafür, dass Paula Renz auch bei wiederholten Auftritten vor vollem Hause spricht.

Eine große Klappe hat und eine kesse Lippe riskiert die 83-jährige Oma Paula nicht, wenn sie behäbig auf Oberschwäbisch zu reden beginnt und ihre erklärte Absicht, „den Menschen ein wenig Freude in den Alltag zu bringen“, wortmächtig und abendfüllend in die Tat umsetzt. Klar verständlich für alle, die des regionalen Dialekts mächtig sind, schöpft sie aus einem nach eigenem Bekunden rund 200 Witze umfassenden Schatz und spart dabei auch die aus der unteren Schublade nicht aus. Warum auch, wo doch gerade das Jahrhunderte lang geistig und geistlich unterdrückte Gebiet für das umfassende Begreifen des Lebens so bedeutsam ist.

Als Paula Renz im Oktober 1933 das Licht der Welt erblickte, waren Deutschlands zwölf traurigste Jahre bereits angebrochen und zu lachen gab es noch weniger als zuvor. Gerade weil man auch im kleinsten Dorf darauf achten musste, was man wem erzählte, empfahl sich wie auch in der kargen Nachkriegszeit ein alles umgreifender trockener Sarkasmus als bestes Mittel gegen Depression.

Bei den Zuhörern der geistreichen Wortakrobatik verfehlt das traditionell als beste Medizin gepriesene Lachen seine Wirkung jedenfalls nicht, selbst wenn vom Sterben die Rede ist. Ein Beispiel: „Jede Aktivität im Bett könnte tödlich sein“, rät ein besorgter Arzt einem älteren Ehemann davon ab. - „Na und, no schdirbd se haldd“, lautet die lakonische Antwort des lebenslustigen Oberschwaben.