Olympische Medaille für Udsilauri-Brüder

Die erste olympische Erfahrung für George und Daniel Udsilauri von der Judoabteilung des TSV Erbach hat den beiden Zwillingsbrüdern eine Medaille eingebracht. Beim European Olympic Youth Festival (EOYF) in Baku (Aserbeidschan) gewannen die Udsilauri-Brüder im Mixed-Mannschaftswettbewerb die Bronzemedaille. Auch im Einzelwettbewerb waren die Judoka des TSV Erbach auf der Matte gestanden, hatten aber ein schweres Los bekommen und griffen nicht in den Kampf um Medaillen ein.

George Udsilauri (Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm) entschied seinen ersten Kampf gegen den Weißrussen Viachaslau Chuyashkou für sich und stand daraufhin dem Europameister aus Frankreich, Kenny Liveze, gegenüber. Udsilauri gab früh eine Waza-ari Wertung an den Franzosen ab und es gelang ihm in der Folge nicht, den Rückstand trotz eines großen Einsatzes aufzuholen. Liveze setzte sich nicht nur gegen den Judoka des TSV Erbach durch, sondern holte später auch die Goldmedaille. In der Trostrunde musste sich George Udsilauri gegen den starken Niederländer Axel Heeren beweisen. Heeren punktete durch O-uchi-gari, was für Udsilauri das vorzeitige Aus und Platz neun bedeutete.

Daniel Udsilauri (Gewichtsklasse über 90 Kilogramm) musste sich im schon im ersten Kampf Huseyn Mammedov (Aserbeidschan) und damit ebenfalls dem späteren Goldmedaillen-Gewinner geschlagen geben. Der Erbacher dominierte gegen Mammedov in der regulären Kampfzeit, wurde dann aber im Golden Score eiskalt mit einem Fußfeger-Konter erwischt. In der Trostrunde besiegte Udsilauri durch einen Gegendreher den Griechen Aristotelis Aris Leonidis, ehe er den nächsten Kampf gegen den Georgier Giga Tatiashvili verlor.

Die beiden Judoka des TSV Erbach beendeten somit ihren Einzelwettbewerb mit den Plätzen neun und sieben. Beide hatten früh gegen die späteren Goldmedaillengewinner antreten müssen, wobei sie sich in diesen Kämpfen stark präsentierten.

Doch noch war die Hoffnung für Daniel und George Udsilauri auf eine Medaille beim EYOF nicht verloren. Chancen bot der Mixed-Team-Wettbewerb an, bei dem pro Nation drei Frauen und drei Männer als Mannschaft gemeinsam antraten. Das deutsche Team begann fulminant mit Siegen über Frankreich (4:0) und Rumänien (4:1). Im Halbfinale musste das deutsche Team gegen die starken Russen ran. Daniel Udsilauri wurde im Schwergewicht eingesetzt, verlor aber nach dei Strafen gegen Akhmed Magomadov. In diesem Kampf wäre mehr drin gewesen. Deutschland verlor das Halbfinale mit 2:4.

Erfolg gegen Italien bringt Bronze

Nun ging es im Finalblock gegen Italien, um Bronze zu gewinnen. Das deutsche Team startete selbstbewusst. Daniel Udsilauri kam erneut zum Einsatz und bezwang Jean Carletti vorzeitig: Von Beginn an hatte der TSV-Judoka den Italiener attackiert und ihn so mit drei Shidos von der Matte geschickt. Am Ende stand es 4:0 für Deutschland, was den vorzeitigen Sieg und somit den Gewinn der Bronzemedaille bedeutete. Beide Erbacher wurden im Team-wettbewerb eingesetzt, hatten aber in den ersten beiden Begegnungen durch die vorzeitigen Siege ihrer Mannschaftskollegen nicht mehr antreten müssen.