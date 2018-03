Oberdischinger Musiker freuen sich aufs Jubiläum

In Oberdischingen wird der Musikverein heuer 175 Jahre alt. Gespannt sein darf man auf den Festabend am Samstag, 5. Mai, der mit Chronik und Überraschungen aufwarten wird. Das versprach der Vereinsvorsitzende Thomas Wuchenauer am Freitagabend bei der Hauptversammlung. Das Jahresprogramm ist von Veranstaltungen für Alt und Jung geprägt, die sich aus Traditionsterminen wie Osterkonzert, Parkfest des Fördervereins, Oktoberfest und Kirchenkonzert sowie modernen Events, wie Rock am Park und die „Fire-and-Ice“-Party zusammensetzen.

Weil dieses Jahr die Fußballweltmeisterschaft in Russland stattfindet, wird es beim Parkfest am 16. und 17. Juni ein Publik Viewing geben. Die Veranstaltung der Musikerjugend „Rock am Park“ findet am Samstag, 21. Juli, voraussichtlich im Kanzleihof statt. Im Oktober bilden die „Fire-and-Ice“-Party und das Oktoberfest ein Festwochenende.

Der Vorsitzende hat ein teils verändertes Vorstandsteam im Jubiläumsjahr an seiner Seite. Einige Neuzugänge ergaben sich bei den diesjährigen Teilwahlen. In der Hauptversammlung wurde Stefan Schiedel zum neuen ersten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Als Schriftführerin macht Sylvia Schneider weiter. Neu bei den aktiven Beisitzern ist Daniela Fraidel, die sich zu René Beitler und Franz Hipp gesellt. Die passiven Beisitzer Heike Breitmoser und Dietmar Huber machen weiter. Ein dritter passiver Beisitzer konnte nicht gefunden werden. Kassenprüfer Josef Häußler bekommt nun Corinna Volz als neue Prüfkraft zur Seite.

Mit dem Kassenbericht konnte ein Gewinn von annähernd 8000 Euro mitgeteilt werden, wobei diese Summe für eine Umsatzsteuernachzahlung und die Aufstockung der Rücklagen dient. Die Entlastung wurde von Werner Kreitmeier als Gemeindevertreter geleitet, der als Museumsvereinschef den Musikern bei der Erstellung der Vereinschronik hilft. Der Musikverein hat derzeit 241 Mitglieder. Diese Zahl teilt sich in 92 aktiver Musiker und 141 Fördermitglieder. Zur Hauptversammlung hatte der Musikverein Oberdischingen sieben Ehrenmitglieder bis sich im Laufe des Abends Hubert Gapp als achtes Ehrenmitglied dazugesellte (siehe Extrabericht im Infokasten).

Die 92 aktiven Musiker lassen sich in 42 weibliche und 50 männliche Musiker aufteilen sowie in 29 Minderjährige und 63 Erwachsene, die es auf ein Durchschnittsalter von 29 Jahren bringen. Vergangenes Jahr fanden 24 Auftritte und 48 reguläre Proben statt. Daneben gibt es noch Registerproben. Beste Probengänger waren Heinz Gapp und Uli Durst. Erkrankt war zur Hauptversammlung der Dirigent, weshalb der Vorsitzende nur ein paar Informationen ausrichten konnte. Als bestes Register hätten sich die Posaunen gezeigt. Der Dank des Dirigenten galt seinen Stellvertretern Tobias Bund und Claudia Romer und den Notenwarten.

Die Jugend schloss ihr Wertungsspiel mit hervorragendem Erfolg ab und ermöglichte im vergangenen Jahr eine offene Probe, um Interessierten einmal Einblick in die Probenarbeit zu geben. Sechs Jugendliche absolvierten einen D-Lehrgang.