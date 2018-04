Oberdischinger Kunstprojekt sucht weitere Mitstreiter für Installationen im Park

Eine besondere Idee hat der Oberdischinger Sportverein entwickelt, um im Sommer sein 90-jähriges Bestehen zu feiern. Während der Dorfhockete soll vom 3. bis 5. August eine „Kunstinstallation mit Sportbezug von Oberdischingern für Oberdischinger“ im Schlosspark an die Vereinsgründung vor neun Jahrzehnten erinnern. „Einzelne Kunstobjekte sollen die einzelnen Abteilungen des SVO mit Witz und Überraschung darstellen und zu einem Gesamtkunstwerk werden, so wie die einzelnen Abteilungen zum Gesamtverein“, sagt die Oberdischinger Künstlerin Marianne Wurst, die gemeinsam mit Minika Wick vom Sportverein die Konzeption der Kunstinstallation im Schlosspark übernommen hat. Am Mittwochabend haben sich sechs kunstinteressierte Frauen und drei Männer im Sportheim getroffen, um erste Ideen für das „Projekt Kunst im Park“ zu entwickeln.

„Das kann von tanzenden Büschen über Parkbäume, die zu Torpfosten werden bis zum Himmel, der voller Bälle hängt, reichen“, erklärte Marianne Wurst.

Vom kunstvollen Tennisschläger bis zum Meisterwimpel

Die erste Idee war, Tennisschläger künstlerisch zu bespannen, mit einem Tennisnetz ein Spielfeld anzudeuten und ein „Tennisspiel wie von Geisterhand“ entstehen zu lassen. Ein Elfmeter-Schießen, dargestellt aus Kickschuhen und „versteiften Socken“. und „Fußbälle auf Pfosten“, die sich zu einer Fußballwand ergänzen, waren am Mittwoch weitere Vorschläge. Kinder aus dem SVO-Kinderturnen könnten sogenannte Klatschdrucke verschiedener Sportarten auf Leintüchern liefern oder Sportgeräte andeuten, auf denen Turnschuhe turnen“, schlug die künstlerische Leiterin des Projekts vor. Das Altenzentrum will sich mit „Wolle in SVO-Farbe“ beteiligen und die bisherigen elf Vorsitzenden des Sportvereins sollen in einer Ahnengalerie, vielleicht auf Tennisschlägern oder Meisterwimpeln, dargestellt werden. „Hier könnten auch gewonnene SVO-Pokale eingebaut werden“, war eine Idee am Mittwoch. Toninstallationen, die „live in den verschiedenen Trainings des Sportvereins“ aufgenommen werden, lebende Skulpturen, die sich „immer mal wieder sportlich bewegen“, Fußballtore, die in den Bäumen hängen und Bäume, die durch überdimensionale Schienbeinschoner zu Kickerbeinen werden, waren weitere Ideen für die Installation „Kunst im Park“, die am Mittwoch besprochen wurden.

Entstanden sei die die Kunstinstallation aus der ursprünglichen Idee zum 90-jährigen Jubiläum, einen Kunst- und Handwerkermarkt zu organisieren, erzählen Marianne Wurst und Monika Wick. Weil es in Oberdischingen viele Kunstbegabte, Kunstinteressierte und handwerkliche Geschickte gebe, die „Jubiläums-Kunstaktion“ aus der Gemeinde heraus entstehen und ohne Kommerz ablaufen solle, sei die Installation „Kunst im Park“ entstanden. „Und um die Verbindung zum Markt herzustellen, darf jeder, der mitmacht seine eigenen Sachen und Kunstobjekte im Park zeigen und auch verkaufen“, so Marianne Wurst.