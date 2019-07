Niederlagen für Erbach und Dellmensingen

Der Fußball-A-Ligist TSV Erbach hat ein Vorbereitungsspiel gegen den SV Baustetten 0:4 verloren. Zur Pause lag Erbach gegen den von den langjährigen Ehingen-Süd-Spielern Christian Endler und Josip Roncevic trainierten Bezirksligisten aus Baustetten 0:2 in Rückstand, in der zweiten Halbzeit erzielten die Gäste zwei weitere Treffer. Der B-Ligist SF Dellmensingen verlor einen Test beim FV Schnürpflingen mit 1:3 (0:0). Die Sportfreunde waren durch Julian Rauner in der 76. Minute in Führung gegangen, kassierten in den letzten zehn Minuten aber drei Gegentreffer.