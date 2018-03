Neues VHS-Programm für Erbach

Das Volkshochschulprogramm Frühjahr/Sommer für Erbach und den Alb-Donau-Kreis ist da. In diesem Jahr lautet das Motto der VHS „Wald“. Dazu sind überall interessante Veranstaltungen, wie beispielsweise Wanderungen, Vorträge und Lernkurse, geplant. Der Höhepunkt in Erbach wird ein Greenpeace-Vortrag zu den letzten Rotbuchen-Urwäldern in der Region sein.

Edith Doleschel, Fachbereichsleiterin an der Ulmer Volkshochschule, freut sich auf das neue Semester und ist auch ein Stück weit stolz auf das umfangreiche Angebot. „Wir entwickeln unser Angebot mit viel Kontinuität weiter. Das wird auch in Erbach gut angenommen. Wir haben für manche Kurse jetzt schon die Mindestanmeldungen deutlich überschritten.“ Besonders Gesundheitskurse und sportliche Betätigungen seien in Erbach stark nachgefragt. Deshalb gibt es jetzt ein „Outdoor Fitness Bookcamp“. Dabei absolvieren die Teilnehmer Fitnessübungen unter freiem Himmel. Dazu lägen bereits zehn Anmeldungen vor und Edith Doleschel rechnet mit einigen mehr. „Normalerweise dauert es deutlich länger, bis neue Angebote so gut angenommen werden. Das lässt darauf schließen, dass sich zu der Gruppe noch einige Teilnehmer gesellen werden.“

Lesungen und Vorträge hat die Fachbereichsleiterin bis maximal in den April geplant, da die meisten Leute dann lieber raus ins Freie gehen. So findet der Greenpeace-Vortrag von Gerlinde Arand als krönender Abschluss Ende April in der Stadtbücherei statt. Arand berichtet von den letzten deutschen Urwäldern, die, ähnlich wie die tropischen, von Kahlschlag bedroht sind.

Insgesamt sind 32 Prozent der Fläche Deutschlands mit Wald bedeckt und nicht allein durch seine wirtschaftliche Nutzung, sondern auch durch historische Begebenheiten, wie die sprichwörtliche Schlacht im Teutoburger Wald, hat er für Land und Bevölkerung große kulturelle Bedeutung. „Darum ist es schon lange überfällig, wenn wir in diesem Semester den Wald als unseren Schwerpunkt bearbeiten“, sagt VHS-Leiterin Dagmar Engels, die zur Auftaktveranstaltung, einer Fotoausstellung, am 28. Februar, ins Einsteinhaus nach Ulm einlädt.

Von Erbach aus wird es Anfang März in Zusammenarbeit mit dem örtlichen BUND zum Thema eine Biberführung für Familien geben und im Juni geht es auf Kanutour ins Naturschutzgebiet Donauwiesen. „Die Angebote mit naturnahen Themen sind im Trend“, sagt Edith Doleschel. Aber auch Klassiker, wie der Schwimmkurs für Vorschulkinder, sind aufgrund der steigenden Geburtenraten in Erbach sehr gut nachgefragt. Koch- und Sprachkurse werden ebenfalls wieder in gewohnter Menge angeboten, wobei diese durch Voranmeldungen teilweise schon ausgebucht seien. „Ich schaue immer, was in welcher Gemeinde geht und wenn Bedarf da ist, bieten wir auch zwei Kurse an“, so Doleschel.

Eine wichtige Neuerung gibt es bei den Vorträgen der VH. Hier müssen sich die Besucher künftig nicht mehr anmelden. So wollen die Verantwortlichen einen niederschwelligen Einstieg ermöglichen.