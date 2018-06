Neuer Vorsitzender für den Helferkreis Erbach

Die Mitglieder des Erbacher Helferkreises haben sich kürzlich in der Mensa der Schillerschule zu ihrer diesjährigen Hauptversammlung getroffen. Dabei hat sich das Personalkarussell im Vorstand gedreht. Nach zahlreichen Erfolgen im vergangenen Jahr hat der Verein schon wieder neue Projekte ins Auge gefasst. Dafür überbrachte Bürgermeister Achim Gaus den Dank der Verwaltung und der Gemeinde.

Seit mittlerweile zwei Jahren besteht der Helferkreis als Verein. Mittlerweile hat er insgesamt 45 Mitglieder, die sich nach Zahlen des Vereins um die 182 Flüchtlingen in Erbach und den Teilorten der Stadt kümmern. Neben zehn Vorstandssitzungen und Treffen mit der Stadt Erbach sowie dem Landratsamt und dem Arbeitskreis Migration hat der Verein fünf Begegnungscafés in Erbach organisiert. Außerdem hat der Helferkreis ein W-LAN in der Unterbringung im Großen Wert erfolgreich eingerichtet, das über Freifunk funktioniert und für dessen Kosten die Flüchtlinge aufkommen.

Zudem gehen die Beratungen für die Flüchtlinge in Form von Sprechstunden weiter. Zwei Vereinsmitglieder halten seit einiger Zeit im Gruppenraum der städtischen Unterkunft im Lützlried jeden Montag von 17 bis 18 Uhr eine Sprechstunde ab. Es wäre jedoch gut, wenn noch weitere Personen bereit wären, bei den Sprechstunden mitzuhelfen, erklärte Volker Banzhaf. Kleiderkammer und Fahrradwerkstatt würden ebenfalls gut laufen und seien stark frequentiert.

Nach einwandfreier Kassenprüfung übernahm Bürgermeister Achim Gaus die Entlastung des Vorstands und die Leitung der turnusmäßigen Wahlen. Im Zuge dessen sprach er dem Verein seinen Dank und die Anerkennung der ganzen Stadt aus. „Sie leisten vieles und auch Dinge, die von der Stadt nicht übernommen werden können. Ihr Erfolg ist beeindruckend, besonders was Sprachunterricht und Jobvermittlung angeht“, so Gaus.

Bei den Wahlen änderte sich im Vorstand einiges. Volker Banzhaf, der den Helferkreis von Anfang an mit aufgebaut hatte, stellte sich für das Amt des Vorsitzenden nicht mehr zur Wahl. Als sein Nachfolger wurde Alfred Ihle von der Versammlung einstimmig gewählt. Auch Vorstandsmitglied Ilona Nipp scheidet nach eigenem Wunsch aus. Ihren Posten übernimmt Karin Schmidt. Verena Knöpfle stellt sich wieder zur Wahl und wurde einstimmig im Amt bestätigt. Gleiches gilt für Reinhold Muth. Er wird einstimmig gewählt. Schriftführerin Irmengard Eder gibt ihren Posten an Ursula Schröttner weiter. Die Kassenprüfer Georg Mack und Brigitte Hofmann führen ihre Tätigkeit ebenfalls weiter.

Volker Banzhaf gab in seinen abschließenden Worten dem neuen Vorstand die besten Wünsche mit auf den Weg und lobte die Amtsinhaber als ideale Besetzung für die kommenden Aufgaben. Verena Knöpfle bedankt sich von Vorstandsseite bei den scheidenden Mitgliedern und überreicht Abschiedsgeschenke.