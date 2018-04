Neuer Schulleiter an der Grundschule Ringingen

Das Staatliche Schulamt in Biberach hat Thomas Lenz zum neuen Schulleiter der Grundschule in Ringingen bestellt. Lenz bekleidete das Amt bisher kommissarisch.

Laut Schulamt habe die Behörde dem neuen Schulleiter die gute Nachricht bereits am vergangenen Wochenende überbringen können. Die offizielle Ernennung zum Rektor folgt am 1. Mai. Aufgrund einer Vakanz leitete seit dem vergangenen Schuljahr Thomas Lenz die Schule bereits kommissarisch. Der mittlerweile 45-jährige Pädagoge kommt ursprünglich aus Ulm. Nach Schule und Abitur studierte Lenz an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten und absolvierte sein Referendariat am Staatlichen Seminar in Laupheim. Von 2009 bis 2016 unterrichtete er an der GWRS Heroldstatt, wobei er sich um die Klassen fünf bis sieben an der Außenstelle Berghülen kümmerte. Seit dem Schuljahr 2016/17 ist er als Lehrer an der Ringinger Grundschule tätig. Zu den Hobbys des neuen Rektors zählen Motorradfahren, Handball und Basketball. Ortsvorsteher Georg Mack freut sich über Lenz’ Beförderung. „Er ist ein sehr kompetenter und verlässlicher Lehrer und als Rektor eine Bereicherung für unsere Schule.“