Neuer Kindergarten soll zwischen Schule und Sporthalle entstehen

Der Dellmensinger Ortschaftsrat befürwortet den Neubau eines viergruppigen Kindergartens auf dem Freigelände zwischen Schule und Turnhalle. Dieser Beschluss ist in Absprache mit der Stadt Erbach zustandegekommen, um die Zahl der Betreuungsplätze zu erhöhen und mit Fertigstellung des Neubaus auch in Dellmensingen erstmals Kinder ab einem Lebensjahr betreuen zu können.

Die Zufahrt zu dem Neubau soll nicht von Schul- und Turnhallenseite erfolgen, sondern über die Fröbelstraße. Die Finanzierung des Neubaus ist noch zu klären. Eine Voraussetzung sei der Verkauf des Gebäudes „Lila Villa“. Im Ort besteht außerdem noch der Kindergarten „Don Bosco“, einen Steinwurf vom möglichen Neubau nur entfernt.

In der von der Stadtverwaltung erarbeiteten Beschlussvorlage für den Ortschaftsrat wurden zwei Möglichkeiten zur Erweiterung der Betreuungsmöglichkeiten behandelt. Alternativ zum letztlich beschlossenen Neubau war dies der Erhalt und Umbau der „Lila Villa“ als zweigruppige Einrichtung für Kinder ab drei Jahren sowie angrenzend ein Krippenneubau für zwei Gruppen mit Kindern ab einem Jahr. Vorteil wären geringere Investitionskosten gewesen, allerdings überwogen laut Beschlussvorlage die Nachteile: höhere Betriebs- und Personalkosten, schwierigere Personalvertretung und Mittagsverpflegung und aufgrund der räumlichen Trennung zwei Eingewöhnungsphasen, in Krippe und dann im Kindergarten.

Ortsvorsteher Reinhard Härle zählte die möglichen Fördermöglichkeiten für den Neubau auf. Es gibt das Investitionsprogramm des Bundes zur „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020“. Die Verwaltung rechnet hieraus mit je 120 000 Euro pro Krippen- und Kindergartengruppe. Beim Erhalt und Umbau der „Lila Villa“ hätte pro Gruppe nur mit 60 000 Euro gerechnet werden können. Sollte es zu Verzögerungen beim Neubau kommen, müsste das Erdgeschoss der Schule als Übergangslösung für die zwei Gruppen herhalten. Räume dort sind zwingend frei zu halten.

Sechs mögliche Standorte

Mehrere Ratsmitglieder machten deutlich, dass auch sie an der „Lila Villa“ hängen, allerdings die sich bietende Chance zur Erweiterung und Verbesserung der Kinderbetreuung nutzen möchten. Sechs mögliche Standorte für einen Neubau waren im Vorfeld in Betracht gezogen worden, wobei vier in privatem Eigentum sind und kein ernsthaftes Verkaufsinteresse bestand. Im Bereich des Wohnbaugebietes „Gänsweidäcker“ lag ein ausgegucktes Grundstück im Eigentum der Bauland-Erschließungsgesellschaft, wobei das letztlich ausgewählte Gelände an der Schule in städtischem Besitz ist.

Derzeit gibt es in Dellmensingen in den beiden Kindereinrichtungen 100 Betreuungsplätze für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt sowie zwölf Plätze für Kinder zwischen zwei und drei Jahren. Es gibt die städtische „Lila Villa“ und den katholischen Kindergarten „Don Bosco“. Aktuell bestehe laut Planung bis 2020 ein Bedarf an 109 Kindergarten- und etwa 18 Plätzen für Kinder zwischen zwei und drei Jahren. Die Nachfrage werde durch das Neubaugebiet noch steigen. Im Neubaugebiet „Gänsweidäcker“ stehen Bauplätze für 28 Einfamilien-, drei Mehrparteien- und zwei Reihenhäuser zur Verfügung, was die Einwohner- und Kinderzahl stark erhöhen wird.