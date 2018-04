Neuer evangelischer Pfarrer für Erbach

Frank Esche wird neuer evangelischer Pfarrer in Erbach. Esche stammt aus der Gegend um Heilbronn, ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Zurzeit lebt und arbeitet er noch in Altenstadt bei Geislingen.

Sein Theologiestudium absolvierte er in Heidelberg und Tübingen. Nach dem Studium arbeitete er sechs Monate in einer Kirchengemeinde in einem großen Armenviertel der peruanischen Hauptstadt Lima. Die Vikarszeit verbrachte Frank Esche in Deggingen und Bad Ditzenbach im katholischen oberen Filstal. Danach wurde er in Heubach Pfarrer. In Schwieberdingen im Landkreis Ludwigsburg war er geschäftsführend für die beiden dortigen Pfarrämter verantwortlich. Esche wird am Erbacher Schulzentrum Religion unterrichten. Der Gottesdienst zu seiner Einsetzung als Pfarrer von Erbach wird am Sonntag, 29. Juli, um 10 Uhr, in der Erlöserkirche in Erbach stattfinden.