Neuer Aufsichtsrat im Cursillo-Haus in Oberdischingen

Nicht nur der Anbau der Pilgerherberge ist neu, auch ein Wechsel im Vorstand der „Stiftung Haus St. Jakobus Schwäbische Jakobusgesellschaft“ hat stattgefunden.

Zu Beginn des Jahres wurde der Wechsel vollzogen. Michael Dillmann, ehemals Notar, und einer der Gründungsmitglieder der Stiftung im Jahr 2000 – ist nun nach langjährigem Engagement und Einsatz ausgeschieden – Martin Mayer, der in Öpfingen lebt, folgte ihm im in der Funktion als Vorsitzender nach. Gemeinsam mit Karl Herzog aus Warthausen – bleibt das Modell, dass zwei gleichberechtigte Vorsitzende an der Spitze der Stiftung stehen. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Julia Kohler ist weiterhin als Hausleiterin und Bildungsreferentin im Auftrag der Stiftung tätig . Zudem gibt es im ehrenamtlichen Aufsichtsrat Veränderungen. Norbert Balk, der sich schon seit vielen Jahren für, in und ums Cursillo-Haus St. Jakobus einbringt, ist in der Funktion eines Aufsichtsratsmitglieds eingestiegen.

Gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Team bestehend aus Josef Häußler, Pfarrer Harald Talgner, Monika Friess-Teuchert, Franz Manz sowie Martin Mayer und Karl Herzog gestaltet die Theologin Julia Kohler den Empfang und das Programm der geistlichen Begegnungsstätte, die auch Pilgerherberge am Jakobsweg ist. Rund 800 Pilger machen hier jährlich Station auf dem Weg Richtung Santiago de Compostela.

Die Arbeiten ums Haus sind noch auf den letzten Metern im Gange. Aber zur Segnung des neu sanierten Anbaus - beginnend mit der Eucharistiefeier, mit Weihbischof Renz, um 11 Uhr am Sonntag den 29. April im „Käppele“ soll alles bereit sein und die Türen zu Haus und Garten geöffnet. Um 15 Uhr, wird die Skulpturen - Ausstellung der Künstlerin Ria Bindels, aus den Niederlanden eröffnet. Musikalisch begleitet wird sie durch den Musiker Sebastian Aisslinger (Waldenbuch, Cello und E-Klavier). Die Ausstellung ist bis zum 28. September zu sehen.