Neubau der Sporthalle rückt näher

Der Erbacher Gemeinderat hat beschlossen, mit dem Neubau einer Dreifeld-Sporthalle das Architekturbüro „Drei Architekten Haffner Konsek Streule Vogel Partnerschaft“ aus Stuttgart zu beauftragen. Damit stimmte der Gemeinderat der Vorauswahl einer Jury zu. Das Architekturbüro hatte in Erbach bereits die Schulmensa geplant. Mit ähnlichem Aussehen soll die in den Hang versenkte Halle entstehen, die unterhalb des Schulzentrums, aber angrenzend an die Donaustetter Straße vorgesehen ist.

Architekt Harald Konsek stellte noch einmal die Besonderheiten des Siegerentwurfs in der Sitzung heraus: Der Abstand zu den Anwohnergrundstücken falle etwas größer als bei den Entwürfen der Mitbewerber aus, der Fußweg werde auf die Ostseite der Halle verlegt, der Vorplatz könne bei Festivitäten mitgenutzt werden, zusätzlich zum Hauptportal an der Südseite gibt es einen Sportlereingang an der Ostseite. Der klare und logische Aufbau habe überzeugt, sagte Bürgermeister Achim Gaus, der zur Jury gehörte. Sein Wunsch sei, die Halle 2022 einzuweihen, wobei der Bau von Zuschüssen abhängt.

SPD-Ratsmitglied Elmar Röhr mahnte, die kommenden Haushalte auf das Großprojekt abzustimmen, nachdem die Kostenschätzung einmal bei zehn Millionen lag, nun aber mit bis zu 15 Millionen Euro zu rechnen sei. Weil der Baugrund sehr schwierig ist, müsste auch bei der Gestaltung der Außenanlagen mit höheren Kosten gerechnet werden, meint Röhr. Es sei das größte Vorhaben in seiner Zeit als Gemeinderat, betonte Constanin von Ulm-Erbach und begrüßte, dass die Halle für große Sportveranstaltungen ausgelegt werde, aber nicht zu wuchtig wirke. Neben der Beauftragung der Architekten wurde vorschriftsgemäß auch gleich die europaweit ausgeschriebene Fachplanung vergeben. Die Aufträge gehen in Sachen Bauphysik an die Ulmer Firma UMT Umweltingenieure, beim Brandschutz an die Achstetter Firma BST Brandschutz- und Sicherheitstechnik Lorenz Ruschival, Elektro an die Firma Kienle Beratende Ingenieure, Ostrach, Heizung, Lüftung, Sanitär an die Firma Keppler und Kehn Ingenieurtechnik für Gebäudetechnik, Ulm und Tragwerk an die Firma BDE, Stuttgart. Die Kosten für die Fachplaner belaufen sich zusammen auf 300000 Euro. 200000 Euro sind als Haushaltsrest bereits vorhanden.

50 Bauplätze sollen entstehen

Einen breiten Raum in der Gemeinderatssitzung nahm die Neuaufstellung des Bebauungsplans „Schellenberg“ ein, weil die Ratsmitglieder einige Auflagen debattierten. Rund 50 Bauplätze sollen entstehen, im Wesentlichen für Einfamilienhäuser. Die Ratsmitglieder entschieden, dass die Stellplatzanzahl pro Wohneinheit höher als bisher ausfallen sollte. Das hängt allerdings von der Größe der weiteren Wohneinheit ab. Der Erbacher Rat möchte Sackgassen im Plangebiet möglicherweise privatisieren, um nicht mehr für das Räumen und Streuen verantwortlich zu sein. Außerdem sollen Steingärten verboten werden. Dem Planer schwebt nämlich bei den aneinandergrenzenden Gärten der Blick, „150 Meter über fremde Gärten ins Grüne schauen“ vor.

Aufgeschoben wurde vorerst vom Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung die Erweiterung des Parkplatzes am Friedhof. Durch die Erschließung des Wohngebietes „Schellenberg“ fallen acht der 50 Kurzzeitparkplätze weg. Als zu kostspielig und aufwändig mit einer auffälligen Stützmauer zeigten sich die Pläne zur Erweiterung auf 70 Stellplätze. Beschlossen wurde: Die Verwaltung soll einen Ersatz für die acht wegfallenden Stellplätze andernorts prüfen. Eine erhebliche Steigerung der Kosten wird bei der Sanierung der Wasserleitung im Bereich Donaustetter Straße, Am Bahndamm, mit Unterquerung der Bahnlinie allerdings in Kauf genommen. Um ausreichend Löschwasser im Gewerbegebiet „Oberer Luss“ zur Verfügung zu haben, sei dieses Vorhaben unaufschiebbar, erklärte Stadtbaumeisterin Sandra Dolderer. Annähernd 430000 Euro kostet diese Maßnahme, nachdem die Kostenschätzung bei 350000 Euro gelegen hatte. Allerdings werden zusätzlich zur Vorplanung ein Hydrantenschacht im Lützelried, ein Kabelverzweigungsschacht und wegen der Arbeitsschutzauflagen breitere Wasserleitungsschächte gebaut. Vier Firmen gaben ein Angebot ab. Den Zuschlag erhält die Firma Hämmerle aus Oggelsbeuren.

Einstimmig fiel das Votum zur Änderung des Bauleitverfahrens „Raitweiden“ aus. Es wurde betont, dass dort keine Betriebsleiterwohnungen entstehen dürfen. Hauptgrund für die Änderung ist ein geringerer Abstand zur L240.

Sanierungsarbeiten am Schulzentrum

Vergeben wurden in der vierstündigen Sitzung auch Sanierungsarbeiten am Schulzentrum: Außengerüst für 9600 Euro, Innengerüst für 8900 Euro, Gipserarbeiten für 20500 Euro und Trockenbau für 15800 Euro an die Munderkinger Firma Gross, abgehängte Decken für 69000 Euro an die Erbacher Firma Klemm, Malerarbeiten für 19700 Euro an die Firma Sumenjak, Erbach, Estricharbeiten für 34800 Euro an die Firma Benirschke, Göppingen, Abbrucharbeiten für 53000 Euro an die Firma Krausse, Erbach, Maurerarbeiten für 61000 Euro an die Firma Klöble, Ringingen, Zimmererarbeiten für 56700 Euro und Fassadenarbeiten für 79000 Euro an die Firma Bückle, Ringingen, Fliesenarbeiten für 10000 Euro an die Firma Bauer, Ehingen, Bodenbelagsarbeiten für 69000 Euro an die Firma JMB Merz, Pfronstetten und schließlich Aufzugseinbau für 60000 Euro an die Firma Brobeil, Dürmetingen. Die Sanierung soll eventuell schon vor den Sommerferien beginnen, kündigte Sandra Dolderer an.