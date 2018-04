Narrenzunft Erbach stellt Vorstand neu auf

Zur Hauptversammlung der Narrenzunft Erbach haben sich jüngst zahlreiche Mitglieder des Vereins im Gasthaus Adler in Dellmensingen eingefunden. Hauptthema des Abends waren Wahlen für das Vorstandsteam. Während die Amtsinhaber heuer nicht bestätigt werden mussten, standen die Posten der Stellvertreter auf der Tagesordnung.

Zunftmeister Dirk Knöfe selbst stand in diesem Jahr nicht zur Wahl, erklärte aber den anwesenden Vereinsmitgliedern, dass sein bisheriger Stellvertreter Michael Spreng aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stehe. Der Posten wurde jedoch nicht neu besetzt und bleibt vorübergehend vakant. Knöfel hofft, dass sich bald eine Person finden wird, die ihm hilfreich zur Seite stehen und in einigen Jahren, wenn er aus Altersgründen seinen Job nicht mehr ausführen kann, diesen gut eingespielt übernehmen wird. Zunftschreiber Markus Raible bleibt ebenfalls noch im Amt, auf den Posten seines Stellvertreters wurde Katharina Knöfel wiedergewählt. Ins Amt des stellvertretenden Kassiers wurde Heidrun Campus gewählt. Den Posten selbst bekleidet Stefan Peters, der sich wie der übrige Vorstand erst im kommenden Jahr wieder zur Wahl stellen muss.

Es folgten die Wahlen von Abteilungsleitern der verschiedenen Gruppen. Der Abteilungsleiter der Schella Bebbl, Helmut Scholz, stand in diesem Jahr nicht zur Wahl. Dafür benötigte die Gruppe der Erber Sau eine neue Leitung, denn die bisherige Amtsinhaberin Heidrun Campus, kann diesen durch die Übernahme des Postens der stellvertretenden Kassiererin nicht mehr ausüben. Dafür wurde Elke Steck neu gewählt. Jugendvertreterin ist künftig Nathalie Steck. Zu den drei Brauchtumspflegern bestimmte die Versammlung Florian Vogt, Romina Braun und Franziska Seydewitz. Zur Kassenprüferin wurde Alexandra Mendler wiedergewählt.

Zunft möchte bei Veranstaltungen mehr erwirtschaften

Neben den Wahlen gab es bei der Versammlung auch Jahresrückblicke von Zunftmeister Knöfel und Zunftschreiber Markus Raible. Kassier Stefan Peters sprach über die Einnahmen und Ausgaben im vergangenen Jahr und stellte diese sich gegenüber. Die Kasse des vergangenen Vereinsjahrs wurde einige Tage zuvor von Alexandra Mendler und Ines Laupheimer detailliert überprüft. Die beiden Prüfer betonten, dass es keine Beanstandungen gebe. Michael Bucher leitete die Entlastung des Vorstands, die von der Versammlung mehrheitlich erteilt wurde.

Da der oder die in der Tagesordnung erwarteten Gastredner an diesem Abend nicht dabei waren, hatte zum Teil Dirk Knöfel diese Zeit noch für seine verschiedenen Berichte genutzt. Dabei ging er auch auf das Thema Vereinskasse ein und meinte, dass in Zukunft hier mehr getan werden müsste, denn bisher hätten die Veranstaltungen dem Verein nicht viel eingebracht.

Bei dieser Gelegenheit zählte der Zunftmeister auch die kommenden Veranstaltungen auf. Und gab auch bekannt, dass das kommende Vereinsfest am 28. Juli stattfinden wird. Dann wurden Listen ausgegeben, in die sich die anwesenden Mitglieder eintragen und damit angeben konnten, wann sie genügend Zeit für die anstehenden Arbeitseinsätze haben und wann sie dort mithelfen können.