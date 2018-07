Nachwuchs des MSC verabschiedet sich

Am Wochenende ist es am Erbacher Ziegelberg noch einmal richtig laut geworden. Das zweitägige Motocross-Spektakel fand zum letzten Mal an diesem geschichtsträchtigen Ort statt. Für die Nachwuchsfahrer aus der Region war es ein trauriger Abschied vom Ziegelberg.

Von unserem Mitarbeiter Guiseppe Palmieri

Der Ziegelberg als Veranstaltungsort und Übungsgelände ist Vergangenheit. Für viele Motorsportfreunde sind die letzten Rennen ein bewegender Moment gewesen. Wo einst regelmäßig Deutsche Meisterschaften oder WM-Läufe mit den legendären Seitenwagen ausgetragen wurden, ist seitens der Stadt ein neues Wohnbaugebiet geplant. Der MSC hat bereits ein anderes Gelände im Blick. Am Ziegelberg werden nächstes Jahr definitiv keine Rennen ausgetragen. Vielversprechende Talente

Am Samstag gingen in Erbach zum zwölften Mal die Jugend-Motocross-Meisterschaften über die Bühne. Mit von der Partie waren auch vielversprechende Talente vom MSC wie Luca Bulling aus Erbach und Louis de Veer aus Ringingen. Auch sie drehten zum letzten Mal am Ziegelberg ihre Runden. Der Erbacher wäre nächstes Jahr gerne wieder in der Klasse zwei am Ziegelberg gestartet: „Ich bin schon sehr traurig, dass es das letzte Mal ist“, sagt Luca Bulling, der eine Suzuki sein Eigen nennt.

In der 65-Kubik-Klasse sind Maschinen mit 15 bis 20 PS erlaubt. Der Zehnjährige fährt seit fünf Jahren und mag seine Heimatstrecke: „Die Sprünge, die Kurven – eigentlich alles.“

Mit seinem Rennverlauf war er nicht so zufrieden. Der Lokalmatador stürzte früh und musste nach einer weiteren Runde passen. „Es war sehr matschig. Ich fahre lieber, wenn es trocken ist“, sagt der Erbacher.

Fahrer trotzen dem Wetter

Der sehr anspruchsvolle WM-Parcours stellte die Nachwuchsfahrer auf eine harte Probe. Das schlechte Wetter sorgte zudem für erschwerte Bedingungen. In der Klasse drei ging Louis de Veer an den Start. „Die Strecke ist cool“, findet auch er.

Der Ringinger wurde am Samstag zwölf Jahre alt und war mit seinem ersten Lauf in der 85-Kubik-Klasse zufrieden: „Ich wollte durchkommen und das habe ich geschafft“, sagt das Geburtstagskind.

Der MSC-Fahrer stürzte zwar mehrmals mit seiner KTM SX 85 auf der matschigen Rennstrecke, kam aber im Gegensatz zu vielen anderen ins Ziel. „Die letzten Runden haben richtig Spaß gemacht“, sagt er mit einem Grinsen.

Der Zwölfjährige wird ebenso wie die zahlreichen Motocross-Fans in der Region den Ziegelberg vermissen.