Nach dem Weihnachtslauf wird gefeiert

Die Lauf-Gruppe des TSV Erbach hat am Samstag ihren Weihnachtslauf mit anschließender Weihnachtsfeier neben dem Stadion Erbach veranstaltet.

Unter der Leitung von Jörg Munz, der der Abteilungsleitung Leichtathletik angehört, starteten dieses Mal um die 30 Läufer kurz nach 15.30 Uhr am Donauwinkel-Stadion in Erbach. Die Tour führte durch die Ferienhaus-Siedlung am Badesee entlang. Danach in Richtung Donaustetten und am Kanal entlang wieder zurück. Die Strecke betrug diesmal circa neun Kilometer. Die Walker, die gekommen waren, drehten eine Runde um den Badesee.

Schon im Voraus wurde beschlossen, in diesem Jahr den Weihnachtslauf mit einer Art Weihnachtsfeier zu beenden. Sie wurde im Stadel des am Sportplatz liegenden Gebäudes des Heimat- und Kulturvereins Erbach abgehalten.

Zu dieser gemütlichen Feier fanden sich dann, nach dem Laufen und Walken, in der Halle noch weitere Gäste aus dem Sportverein ein. Sie hatten an diesem Lauftreff wegen ihrer Elternzeiten oder Krankheiten nicht aktiv teilnehmen können. Und so gesellten sich alle zu dieser weihnachtlichen Feier in der Vereinshalle des Heimat- und Kulturvereins. Jetzt waren es um die 50 Personen, die hier noch einige Getränke und kleine Essen nutzten, um sich aufzuwärmen und sich in den beheizten Räumlichkeiten miteinander zu unterhalten. Auch einige Kleinkinder waren dabei, die ihre Eltern begleitet hatten und sich auch über diese gemeinsame Feier sehr freuten.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden später noch Bilder aus gemeinsamen, vergangenen Unternehmungen gezeigt.