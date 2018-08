Nach Brand: Telekom erneuert beschädigten Schaltschrank

Zwei Mitarbeiter der Telekom haben am Dienstag den bei einem Brand beschädigten Schaltschrank in der Oberdischinger Straße in Öpfingen ausgetauscht. Seit dem Brand des Einfamilienhauses klagten Nachbarn in dem Wohngebiet über Probleme mit Telefonie und Internet. Auch einige Firmen im benachbarten Gewerbegebiet waren betroffen.

Bereits vergangene Woche sollten laut den Verantwortlichen alle Probleme beseitigt sein. Da aber immer wieder Ausfälle auftraten, zuletzt seien laut Verwaltung mehr als 100 Öpfinger telefonisch nicht mehr erreichbar gewesen, wird nun der komplette Schaltschrank samt Fundament seit Montag erneuert. Bis zum Dienstagabend sollten die Arbeiten laut Unternehmen abgeschlossen und die Probleme beseitigt sein.