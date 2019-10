Mutmaßliche Marihuana-Dealer vor Gericht

Wegen des Vorwurfs des Drogenhandels müssen sich zwei Männer vom 23. Oktober an vor dem Ulmer Landgericht verantworten. Ein Teil der Taten soll sich in Erbach abgespielt haben.

Demnach soll ein 26-Jähriger im Mai/Juni 2018 bei drei Gelegenheiten in Erbach insgesamt vier Kilogramm Marihuana zum Gesamtpreis von rund 12 000 Euro an einen Abnehmer verkauft haben. Zudem habe er laut der Anklage der Staatsanwaltschaft vorgehabt, im Februar 2019 gemeinsam mit einem 35-Jährigen bei einem Hintermann in Stuttgart zwei Kilogramm Marihuana zu einem Preis von 2400 Euro zu erwerben, um es anschließend verkaufen zu können. Der Hintermann soll dann trotz Übergabe des Geldes die Drogen nicht geliefert haben.

Daneben sollen beide Angeklagte im März 2019 bei einem Hintermann in Heidenheim etwa ein Kilo Marihuana erworben haben, um es anschließend zu verkaufen. Hierbei sollen sie in ihrem Fahrzeug zwei Messer, eine Taschenlampe in Form eines Schlagstocks sowie ein Faustmesser griffbereit mitgeführt haben.

Die Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft. Insgesamt hat die 3. Große Strafkammer des Ulmer Landgerichts fünf Verhandlungstage vorgesehen. Auftakt ist am Mittwoch, 23. Oktober, um 8.30 Uhr. Das Urteil ist für den 2. Dezember geplant.