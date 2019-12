Mutige Jugend geht baden

Der schon bekannten Tradition des Anbadens am Ostermontag folgend, garnierte die DLRG Oberdischingen-Erbach am Freitag ihre Nikolausfeier mit einem Abbaden. Ein gutes halbes Dutzend Jugendlicher ging für einige Minuten in den Ersinger Baggersee neben dem DLRG-Heim. Auch der Nikolaus kam übers Wasser, allerdings in einem Boot.

Das Nikolausfestle wurde vom Jugendvorstand des DLRG Oberdischingen-Erbach organisiert. Dazu sind zahlreiche Kinder erschienen, die nicht schlecht staunten, als ein halbes Dutzend Jugendlicher in der Dunkelheit bei zwei Grad Außentemperatur in Badehose beziehungsweise Bikini zum Abbaden in den See gingen. Ein wenig Schwimmen, Aufstellen fürs Gruppenfoto der Mutigsten, und ab ins Badetuch und ins warme DLRG-Heim.

Aus dem dunklen See näherte sich langsam in einem Boot der Nikolaus. Benedikt Späth war 50 Meter weit gerudert, um am Ufer anzulegen, und sein großes Buch aufzuschlagen. Unterstützt wurde er von „Knecht Ruprecht“ Marvin Lengl. Der Nikolaus las für jedes Kind aus den Schwimmfortschritten vor, und gemeinsam mit Knecht Ruprecht verteilte er an die Kinder Geschenke wie Nüsse, Lebkuchen, Mandarinen und einen Schokoladennikolaus. Die nicht im DLRG organisierten Kinder bekamen im Anschluss ebenfalls Geschenke.

Im DLRG-Heim konnten sich die zahlreichen Besucher bei Gulaschsuppe, Glühwein und Punsch aufwärmen. Lisa-Marie Gerich, im zwölfköpfigen Jugendvorstand für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, freute sich, dass rund 50 Kinder ab fünf Jahren zur Feier gekommen waren. „Ich bin damals auch mit fünf Jahren bei der DLRG eingetreten“, berichtet sie. „Wer das Seepferdchen hat, darf zum Kindertraining am Dienstag kommen“, ergänzt sie und meint: „Da wird leistungsmäßig gearbeitet, schließlich geht es um den Erwerb des Deutschen Jugendschwimmabzeichens.“ Dann blättert sie in der Chronik des DLRG, und stellt fest: „Heute überwachen wir den Erbacher Baggersee. Früher hatten wir den Ersinger Baggersee betreut, der inzwischen unbewacht ist.“

Michaela Wölk, die die Chronik als Lehrscheinarbeit erstellt hat, welche sie zur Ausbildung von Rettungsschwimmern und Abnahme der Prüfungen für die Deutschen Jugendschwimmabzeichen befähigt, berichtet von der Gründung des Ortsvereins Oberdischingen im Januar 1973. „Über 200 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 25 Jahren gehören unserem Ortsverein an, der insgesamt über 300 Mitglieder zählt. Beim Anbaden am Ostermontag war ich schon mehrfach dabei“ sagt Lisa-Marie Gerich. „Das ist schon knackig. Heute haben wir erstmals das Abbaden ausprobiert.“

Dieses erwies sich als voller Erfolg, schließlich waren weit über 100 Leute zur Nikolausfeier gekommen. Der Jugendvorstand hat nach der Feier im Heim übernachtet.