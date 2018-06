Musikverein Oberdischingen feiert mit Parkfest 175-jähriges Bestehen

In diesem Jahr möchte der Förderverein des Musikvereins Oberdischingen ganz besonders auf sein Parkfest am 16. und 17. Juni aufmerksam machen. Denn heuer steht das Parkfest ganz im Zeichen des 175. Vereinsgeburtstags.

Zu Beginn, am Samstagabend, gibt es einen Sternmarsch mit sechs Musikkapellen, die sich im Kanzleihof zu einem Gesamtchor treffen. Die Blasmusikparty findet anschließend im Park statt, wo Besucher von den Kapellen abwechselnd unterhalten werden. Am Sonntag können die Gäste das kulinarisches Angebot genießen und bei guter Musik ein paar schöne Stunden verbringen. Beim musikalischen Frühschoppen und Mittagstisch werden die Besucher vom Musikverein Zell-Bechingen unterhalten. Die Nachmittagsunterhaltung übernehmen die Mini-Band Oberdischingen und die Gemeinschaftsjugendkapelle Oberdischingen-Öpfingen.

Für die kleinen Gäste kommt am Sonntag das feuerrote Spielmobil mit vielen kleinen und großen Spielen und Aktivitäten. Ab 17 Uhr können Besucher das WM-Spiel Deutschland gegenMexiko live im Park anschauen. Nach dem Fußballspiel spielt zum Ausklang das Kreisseniorenorchester Ulm/Alb-Donau. Ausweichtermin bei schlechter Witterung ist der 23. und 24. Juni Beim Sternmarsch am 16. Juni soll die Musik die Gemeinde in der Ortsmitte zusammenbringen. Von verschiedenen Startpunkten in ganz Oberdischingen werden um 17.30 Uhr zeitgleich benachbarte und befreundete Musikvereine mit verschiedenen Märschen in Richtung Kanzleihof marschieren. Nach dem Gesamtchor im Kanzleihof beginnt das Parkfest, an dem die teilnehmenden Kapellen abwechselnd für die musikalische Unterhaltung sorgen.

Die Startpunkte der Kapellen sind: MV Griesingen: Friedhof, MV Ringingen: Bäckerei Volz, MV Hüttisheim: Allee, MV Öpfingen: Kapellenberg, MV Ersingen: Galgenweg, MV Rißtissen: Parkweg.