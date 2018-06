Musikverein Oberdischingen feiert ausgelassen im Park

Das diesjährige Parkfest in Oberdischingen hat am Samstagabend mit einem Sternmarsch befreundeter Musikvereine begonnen. Die traditionelle Feier stand heuer ganz im Zeichen des 175-jährigen Bestehens des Musikvereins Oberdischingen.

Das Signal zum Marschbeginn für die Musikvereine lieferten die Böllerschützen aus Berg, die mit ihren lautstarken Böllerschüssen das Fest offiziell eröffneten. Die Musikvereine aus Hüttisheim, Öpfingen, Griesingen, Ringingen sowie Ersingen und Rißtissen hatten sich an verschiedenen Stellen im Ort platziert und marschierten zu den verschiedensten Musikstücken in Richtung Kanzleihof. Dort wurden sie von Thomas Wuchenauer, Vorsitzender des Musikvereins Oberdischingen, begrüßt. Gemeinsam bildeten die Vereine auf dem Platz einen Chor und spielten, unter der Leitung des Oberdischinger Dirigenten Marcus Osmakowski ein erstes gemeinsames Stück. Für das zweite Stück übernahm Bürgermeister Friedrich Nägele den Taktstock. Das dritte Musikstück des Gesamtchores dirigierte Elisabeth Maier, vom Landesverband, die Grußworte und viel Lob mitbrachte. Dann schossen wieder die Böllerschützen und gaben damit den Zuschauern und Musikern das Zeichen, sich über die Straße in den Park zu begeben.

Dort feierten dann alle zusammen das Parkfest mit Essen, Trinken und Musik. Jeder der anwesenden Musikvereine übernahm eine gewisse Zeit lang, auf einer von zwei extra eingerichteten Bühnen, die musikalische Unterhaltung für das anwesende Publikum. Den Beginn machte Hüttisheim unter Leitung von Elisabeth Maier, gefolgt von den Nachbarn aus Ersingen unter der Leitung von Rainer Trometer. Für die musikalischen Darbietungen spendete das Publikum allen Kapellen reichlich Applaus und forderte auch regelmäßig Zugaben.

Die im großen Stil aufgebauten Tische und Bänke, zwischen und unter den Bäumen im Park, waren fast vollständig besetzt. Wie üblich feierten die Besucher des Parkfestes auch in diesem Jahr bis in die Nacht hinein und freuten sich auf den Fortgang am nächsten Tag. Für die Übertragung des Auftaktspiels der deutschen Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hatte der Verein eigens eine riesige Videoleinwand aufgebaut.