Musikverein Ersingen bereitet sich auf sein Jahreskonzert vor

Für den Musikverein Ersingen steht am 14. Dezember sein großes Jahreskonzert an. Dafür proben die Musiker deshalb fleißig. „Nach vielen Registerproben und Gesamtproben kamen wir ein ganzes Stück weiter, mit unserem Dirigent Peter Mang“, sagt Vorsitzender Mark Lintl. Vereinsmitglieder Mang sprang kürzlich für das Amt ein, nachdem der bisherige Dirigent sich vom Verein trennte. Das Jahreskonzert findet am Samstag, 14. Dezember, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Ersingen statt. In diesem Jahr werden drei Kapellen auf der Bühne stehen: Das aktive Orchester, die Jugendkapelle und als Gastkapelle der MV Hüttisheim. Beim Jahresprogramm wird die Jugendkapelle mit den Stücken „Yellowstone-Overture“ und „The Little Magya“ in den Abend starten. Anschließend übernimmt die Gastkapelle aus Hüttisheim die Bühne, angekündigt sind unter anderem Werke wie „Queen will rock you“ oder „Music for a Hero“. Auf dem Programm für den Musikverein Ersingen stehen unter anderem die Stücke „Europa ohne Grenzen“ und „Silver Creek Valley“. Außerdem finden zwischendurch Ehrungen statt. Foto: MV ERsingen