Musikschule Erbach öffnet die Türen

Instrumente ausprobieren, Lehrer kennenlernen oder eine fachmännische Beratung, das alles steht für die Gäste der Musikschule Erbach am kommenden Sonntag, 5. Juli, auf dem Programm. Denn die Schule informiert Interessierte ab 13 Uhr bei ihrem Tag der offenen Tür. Bereits um 11 Uhr führen verschiedene Gruppen der Musikschule die Geschichte „TAO der kleine Rabe“ auf.

Dorothee Tsalos aus Unterkirchberg hat klassischen Gesang studiert. Nachdem sie ihren Abschluss an den Hochschulen in Köln und Karlsruhe gemacht hatte, absolvierte sie noch einige Meisterkurse. Sie unterrichtet die Ulmer Spatzen im Fach Stimmbildung, hat im In- und Ausland an mehreren Opern gesungen und war zuvor auch schon als Lehrkraft an der Musikschule Ulm tätig. Am Sonntag steht sie interessierten Eltern und Schülern von 13 bis 16 Uhr zum neuen Fach an der Musikschule Rede und Antwort.

Beim Unterricht legt sie besonderen Wert auf Atmung, Körperbewusstsein und Artikulation. „Ich möchte bei meinen Schülern eine gesunde, belastungsfähige Stimme heranbilden“, sagt Tsalos. Sie kann im Unterricht aber nicht nur auf ihren reichhaltigen Schatz von Opernarien zurückgreifen, auch Popgesang und Musicalstücke sind ihr nicht fremd. Zu ihrem Engagement kam sie relativ kurzfristig. Tsalos sagt: „Ich habe eine Anruf bekommen, ob ich eine Gesangsklasse aufbauen will. Ich fand die Idee super, und habe dann spontan zugesagt.“

Was die Anzahl ihrer Schüler angeht, lässt sie sich überraschen. Sie hofft, dass sie sehr viele bekommt. Sie rechnet nicht nur mit jüngere Gesangsschüler, auch ältere, die ihre Technik für den Chorgesang verbessern wollen, kämen gerne und seien natürlich willkommen. „Ich bin total gespannt wer sich anmeldet und freue mich schon sehr auf den Unterricht“, so Tsalos.

Musikschule zeigt was sie kann

„TAO - der kleine Rabe“ ist eine musikalische Geschichte. Kinder der musikalischen Früherziehung, aus dem Programm Erlebnisraum Musik sowie des Grundschulchors der Schillerschule und das Orchester der Musikschule präsentieren die Geschichte als klangvolle Einstimmung zum Tag der offenen Türe ab 11 Uhr in der Erlenbachhalle.

Zudem sind den Tag über Darbietungen der Projekt-Band, des Percussionensembles sowie aus verschiedenen Percussionklassen, der Streicherkids, der Gruppe Cajon 50+ und des Gitarrenensembles geplant, um die Gäste zu unterhalten. Natürlich dürfen große und kleine Besucher auch selbst Hand an die unterschiedlichen Instrumente legen, und ganz nach Lust und Laune ausprobieren welches Musikinstrument ihnen am besten gefällt. Fachmännisch begleitet werden sie dabei von den Lehrern der Musikschule. Diese beantworten sowohl Fragen zu den Instrumenten, als auch zum Unterricht.

Zum Abschluss des Informationstages gibt es im Rondell vor der Erlenbachhalle um 16 Uhr ein Sommerkonzert. Hier spielt das Orchester der Musikschule, der Gesang kommt vom Grundschulchor der Schillerschule.