Musik in der Kirche mit außergewöhnlicher Akustik

Der Musikverein Hüttisheim will die außergewöhnliche Akustik der Hüttisheimer Pfarrkirche St. Michael nutzen und zum Abschluss der Weihnachtsfeiertage zu weihnachtlichen und besinnlichen Klängen einladen. Beginn ist am zweiten Weihnachtsfeiertag um 18 Uhr. Die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Dirigentin Elisabeth Maier hoffen, dass sie zahlreiche Zuhörer auf einen schönen musikalischen Ausklang der Feiertage mitnehmen können. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne an ein soziales Projekt weitergegeben, teit der Msuikverein mit.