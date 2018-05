Motorradfahrer stürzt in Erbach an Zebrastreifen

Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall an einem Erbacher Zebrastreifen leicht verletzt worden.

Eine Frau war gegen 19 Uhr in Erbach auf der Ehinger Straße in Richtung Ehingen unterwegs. Mit ihrem Citroen hielt die 66-Jährige an einem Zebrastreifen, um einen Fußgänger passieren zu lassen. Das bemerkte ein nachfolgender Motorradfahrer zu spät. Der 56-Jährige bremste und versuchte nach links auszuweichen. Das schaffte er nicht. Seine Yamaha streifte den hinteren Kotflügel des Citroen. Dabei stürzte der Mann auf die Straße. Durch den Unfall wurde er leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf etwa 4000 Euro geschätzt.