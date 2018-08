Motorkunstflug und Fallschirmspringen

Der Luftsportverein Erbach feiert am kommenden Sonntag, 26. August, sein traditionelles Flugplatzfest auf dem Gelände in Erbach. Los geht es am Sonntagmorgen um 10 Uhr. Absoluter Höhepunkt des Tages wird ein umfangreiches Kunstflugprogramm mit Johann Britsch und mit Davi Held sein.

Wenn in Erbach das Flugplatzfest gefeiert wird, dann wird es in den Hallen auf dem Erbacher Flugplatz und auf der Wiese dafür immer richtig voll. Kein Wunder, ist es doch für die Luftsportler nach eigenen Aussagen die „gefühlte hundertste Großveranstaltung“, wie Ausbildungsleiter Wolfgang Frey in einer Ankündigung schreibt.

Fasching in den 60er-Jahren

„Angefangen haben wir in den 60er Jahren mit Faschingsveranstaltungen in der Turnhalle mit Mottos wie Zirkusluft oder Pariser Nächte. Wir mussten ab September mit der Balletttrainerin des Ulmer Theaters üben, um im März den Can Can hinzulegen“, berichtet Wolfgang Frey darin.

1967 wurde schließlich in Erbach der erste große Flugtag veranstaltet, mit aufwändigem und teurem Flugprogamm. „Wir mussten damals alles absperren und Eintritt verlangen, um das Programm zu finanzieren. Das machen wir heute nicht mehr.“

Zusammensein ist wichtig

Heute halten die Erbacher das Flugprogramm lieber etwas flacher, dafür legen sie wesentlich mehr Wert auf das Zusammensein, Bewirtung und Rundflüge. Und so werden am Sonntag auch Fallschirm-Tandemsprünge, Hubschrauberrundflüge und Rundflüge mit Motorflugzeugen angeboten. Zusätzlich gibt es noch für die kleinsten Besucher eine Kinderhüpfburg und einen Luftballonwettbewerb. Modellflugzeug-Vorführungen mit Jet- und Großmodellen bis 3,3 Meter Spannweite, ein Fly-In für alle Fliegerfreunde aus nah und fern, die Besichtigung der Vereinsflugzeuge und ab 18 Uhr die Starts von Heißluftballonen runden das Angebot ab. Bewirtung erfolgt den ganzen Tag über im Freien und in den Flugzeughallen.